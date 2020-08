La cultura de la esperanza

Agosto 11, 2020 - 11:35 p. m. 2020-08-11 Por: Jorge Humberto Cadavid Pbro

“Vive Cristo, esperanza nuestra, y Él es la más hermosa juventud de este mundo. Todo lo que Él toca se vuelve joven, se hace nuevo, se llena de vida. ¡Él vive y te quiere vivo!”. (Ch.V No.1). Viejos y jóvenes: esperanza de patria y de Iglesia, a eso lo llama el Papa, la cultura de la esperanza, viejos y jóvenes, son ellos la certeza de la supervivencia de un país, de una patria, de la Iglesia. “Descuidar a los niños y a los ancianos porque no son productivos, no son signos de la presencia de Dios”. (Misa Santa Marta 30.IX-19).



El 17 de junio del 2020 un grupo de 25 personalidades en este rango de edad (70 años) firmaron una acción legal cuestionando las medidas contra el Covid-19, que denominaron: ‘La rebelión de las canas’, porque violentaba el derecho de igualdad y libre locomoción, decían: “El Estado está obrando en forma discriminatoria irrespetando nuestra autonomía y nos trata discriminatoriamente al no tratarnos en forma semejante a las otras personas”.



Hace algunos años, 22.01.2013, Taro Aso, ministro japonés de finanzas, pedía a los ancianos que se dieran prisa en morir. Yo me despertaría sintiéndome mal sabiendo que el tratamiento está pagado por el gobierno. Teoría que ha irrigado las finanzas de muchos gobiernos, sobre todo en salud pública: ‘Economicismo eficientista’ que llega a justificar la eutanasia para los mayores, observando que ya ni siquiera la vida humana escapa a este utilitarismo racionalista, que sacrifica lo que sea necesario si redunda en beneficio de las finanzas de un Estado o los impulsos narcisistas hacia el poder.



Pero, hace ya más de 40 años en Estados Unidos se produjo una película de ciencia ficción denominada en su título original: ‘Logan’s Run’, su traducción española: Fuga en el Siglo XXIII, para que la busquen, solo digo lo que me interesa para la temática; por allá en los años 2274 una calamidad destruyó el planeta y los sobrevivientes, pocos, se mantenían en una burbuja y todo era robotizado y manejado por máquinas, los vivientes de la burbuja vivían cómodamente, sin hacer nada, eran bien alimentados, pero no podían vivir más de 30 años, cuando se acercaba el fin reglamentado de la muerte; por un bien ideado sistema, llamado el carrusel, donde engañados entraban para esperar una futura clonación. Alguien logra escapar del sistema y descubre a un anciano casi de 90 años y un mundo diferente, lo persigue el Estado porque no debe infectar de ese virus del conocimiento a los otros.



En audiencia del 31 de enero del 2020, el papa Francisco a los asistentes al primer congreso sobre la vejez en Roma, les decía: “La riqueza de los años, es la riqueza de las personas, de cada persona que tiene a sus espaldas muchos años de vida, experiencia, historia. La vida es un regalo, y cuando es larga es un privilegio, para uno mismo y para los demás”. “La comunidad eclesial debe brindar espacio de intercambio intergeneracional ya que también los ancianos son el presente y el futuro de la Iglesia, son vidas, que pueden ser actores de una pastoral evangelizadora, testigos privilegiados del amor fiel de Dios”, y déjenme terminar con esta frase de la Christus Vivit : “Cuando te sientas avejentado por la tristeza, los rencores, los miedos, las dudas o los fracasos, Él estará allí para devolverte la fuerza y la esperanza”.