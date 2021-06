Junio 04, 2021 - 11:30 p. m.

2021-06-04

Por:

Gonzalo Gallo

Quizás te suene extraño, pero tu familia es perfecta para los aprendizajes que viniste a hacer en este plano.



Las fichas del rompecabezas al fin se ubican cuando aceptas que antes de encarnar se hacen acuerdos de almas.



Los credos no te lo enseñan, pero así es porque somos libres en el otro lado para trazar un plan de lo más importante.



Lo haces con almas afines y con la guía de los seres de luz, pero no todo está ya programado. No es así.



Además acá en la tierra eres libre para elegir cómo vives lo que planeaste y puedes hacer ciertos cambios.



Por ejemplo vienes a casarte y ser ingeniero, pero eres libre para ser un buen o un mal padre y profesional.



Lee el libro “El plan de tu alma” y hallarás respuestas a muchas preguntas que te haces sobre el sentido de la vida.



Los “malos” son tus entrenadores y, en lugar de hacerte un mal, te ayudan a practicar las lecciones del amor.

