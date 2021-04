Abril 16, 2021 - 11:30 p. m.

2021-04-16

Por:

Gonzalo Gallo

Hoy es un buen día para paladear estos conocidos versos de Francisco Luis Bernardez, tan lúcidos y frescos:



“Si para recobrar lo recobrado, debí perder primero lo perdido. Si para conseguir lo conseguido tuve que soportar lo soportado.



Si para estar enamorado fue menester haber estado herido, tengo por bien sufrido lo sufrido, tengo por bien llorado lo llorado.



Porque después he comprobado que no se goza bien de lo gozado, sino después de haberlo padecido.



Porque después de todo he comprendido que lo que el árbol tiene de florido, vive de lo que tiene sepultado”.



Los seres humanos renegamos cuando un tornado emocional nos sacude y nos deja sin aliento.



Sólo después, cuando la fatalidad se va, encontramos el sentido del sinsentido y recobramos la fe perdida.



La verdad es que el trigo se tritura para poder aprovechar la harina del buen pan que nos nutre. Todo tiene un sentido.

