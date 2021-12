Diciembre 26, 2021 - 11:30 p. m.

2021-12-26

Por:

Gonzalo Gallo

Hace años, después de una exigente maratón, le hicieron una entrevista a alguien que llegó de quinto:



Le preguntaron qué pensaba sobre su desempeño y dijo: “En la vida algunas veces se gana y en otras veces se aprende”.



¡Oh, una sabia respuesta! Es más, hay campeones que dicen: “Aprendo más de mis derrotas que de mis triunfos”.



La frase anterior es de Mariana Pajón, ganadora de dos medallas de oro olímpicas y una de plata.



Sabiduría es que aprendas del pasado, ames y te ames en el presente y confíes en el futuro.



Sabiduría es que aceptes a los otros y la realidad tal como son, sin un ápice de resistencia o de quejas.



Sabiduría también es que no midas tu riqueza por el dinero sino, por lo que posees y que no cambiarías por dinero.



Ser sabio es mucho más que ser inteligente, es saber vivir bien, y eso no lo practican muchos que son inteligentes.

