Noviembre 17, 2021 - 11:30 p. m.

2021-11-17

Por:

Gonzalo Gallo

Mitos sobre la felicidad: 1. Felicidad no es facilidad. Casi todo lo valioso exige disciplina, compromiso y persistencia.



2. La felicidad no está afuera. O la llevas contigo o sufres por ponerla fuera de ti en los demás o en los bienes.



De hecho, todo es prestado y efímero, nada es permanente y a más aferramiento a otros, más sufrimiento.



3. Felicidad es ausencia de problemas. Si eso crees, fantaseas. Nunca se llega a una vida sin obstáculos.



Si eso es lo que sueñas, vete a morar a ‘Jardines del recuerdo’ a ‘Campos de paz’ o a ‘Cementerio la Primavera’.



4. Felicidad no es una meta. Felicidad es el camino que recorres cuando vibras en amor y eres transparente.



5. Nadie te da la felicidad. O tú la creas o no la gozas. No le pongas a otros esa carga o nunca la disfrutarás.



6. La felicidad no es mañana. Es ahora si sabes vivir. Aplazarla es un gran error: “Seré feliz si me caso”, “seré feliz ya con hijos”.

​Sigue en Instagram @Gonzalogallog