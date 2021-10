Octubre 29, 2021 - 11:30 p. m.

Gonzalo Gallo

El mundo cambia en muchas cosas y en otras parece que vagara en círculos o no progresara, pero marcha como debe ser.



Hace poco me puse a analizar la letra de una vieja balada que hace años fue un gran éxito: Soy rebelde.



La cantaba Jeanette y la letra la compuso nada menos que Manuel Alejandro, el mismo de los éxitos de Rafael.



Para tantos jóvenes incomprendidos esa letra sigue hoy tan vigente como hace años y dice así:



”Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así, porque nadie me ha tratado con amor, porque nadie me ha querido nunca oír. Yo soy rebelde porque siempre, sin razón, me negaron todo aquello que pedí y me dieron solamente incomprensión”.



Si tú hijo es rebelde, examina tu capacidad de amar y, sin culparte, busca guía para mejorar como padre o madre.



Casi siempre la rebeldía es el desahogo de su descontento o sus vacíos. Llama la atención obrando mal, pero buscando amor.

