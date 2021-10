Octubre 24, 2021 - 11:30 p. m.

2021-10-24

Por:

Gonzalo Gallo

Relato de Steve Jobs: “Un día Yo estaba en el parqueadero con la llave en el coche, y me dije a mí mismo:



Si esta fuera mi última noche en la Tierra, ¿la pasaría en una reunión de negocios o con esta mujer?



Me encontré con la persona que quería allí, le pregunté si quería cenar conmigo y me dijo que sí.



Luego fuimos a un restaurante en la ciudad y hemos estado juntos desde entonces”. Steve Jobs murió en 2011, tuvieron tres hijos.



Steve y Laurene se conocieron cuando ella hacía un Master en administración en la Universidad de Stanford.



La anécdota de su encuentro es valiosa por la pregunta que se formula Steve Jobs ese día.



Es la misma reflexión que se han hecho siempre los sabios para vivir cada día como si fuera el último.



Piénsalo: ¿si hoy fuera mi último día qué haría? Haz lo bueno que pienses ya mismo y no te arrepentirás.

