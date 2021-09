Septiembre 28, 2021 - 11:30 p. m.

2021-09-28

Por:

Gonzalo Gallo

Pregunta de una persona: ¿Por qué no logro lo que anhelo a pesar de que insisto y persevero para lograrlo?



Hay variadas respuestas para esa inquietud que fácilmente te desvela o altera a ti y a bastantes seres.



1. Lo que buscas no es para ti. Lo sabio es aceptar que no siempre se consigue lo que se desea por más que se intente.



En el plan del alma, trazado no en todo, pero sí en lo más importante, cada ser programó realidades que no son para él.



2. Acaso necesitas cambiar de planes y de estrategias. Insiste de otra forma y con otros medios a ver qué pasa.



3. Puede ser que aún necesites perseverar más y que quizás te falta un poco para alcanzar tu objetivo.



4. En relax pide a Dios y sus ángeles señas claras para saber que es lo mejor. Hazlo con fe y las recibirás.



5. Sé bien consciente de que en la vida no siempre puedes hacer o tener lo que quieres, pero siempre puedes querer lo que haces.

