¿Nacemos malos?

Enero 24, 2022 - 11:35 p. m.

2022-01-24

Gloria H.

En contravía de Rousseau, que pregonó que “se nace bueno y la sociedad nos corrompe”, está la teoría (y la creencia) de que se nace malo ‘por naturaleza’ y lo que hace la cultura (educación, familia o sociedad) es enderezar el camino. En otras palabras, educar, pero ¿a qué precio? ¿De qué modo? La idealización de la familia, imitando a la Sagrada Familia, es absolutamente nefasta. Cada vez es más notorio cómo gran parte de los problemas de los seres humanos, pueden gestarse en el hogar, puesto que el patriarcado considera que los hijos y la compañera son ‘propiedades’ que se manipulen a la voluntad del ‘dueño’. La crueldad en familia es impactante. Los padres consideran que no se necesita preparación para educar hijos. He aquí algunos casos… interesante saber si se identifica con alguno de ellos.



“A mí mis papás me pegaban de niño y yo no estoy traumado”, afirmó el hombre que su expareja le denunció por violencia física.



“A mí de niño me dejaban llorando solo hasta que me durmiera y tan mal no salí”, señaló el hombre que pasa largas horas trasnochando en redes sociales afectando su sueño.



“A mí me castigaban de niño y estoy bien”, dijo el hombre que cada que comete un error, se dice a sí mismo palabras de desprecio, como forma de autocastigo.



“A mí de niña me pusieron mano dura y sufro de un trauma llamado ‘educación’”, afirmó la mujer que sigue sin entender por qué todas sus parejas terminan siendo agresivas.



“Cuando yo me ponía de caprichosa cuando niña, mi padre me encerraba en una habitación sola para que aprendiera y hoy se lo agradezco”, dijo la mujer que ha sufrido ataques de ansiedad y no se explica por qué teme tanto a estar encerrada en espacios pequeños.



“A mí mis padres me decían que me iban a dejar sola o a regalar con un desconocido cuando hacía mis berrinches y no tengo traumas”, dijo la mujer que ha rogado por amor y ha perdonado reiteradas infidelidades a su pareja con tal de no sentirse abandonada.



“A mí mis padres me controlaban solo con la mirada y mira lo bien que salí”, señaló la mujer que no puede mantener contacto visual con figuras de ‘autoridad’ sin sentirse intimidada.



“Cuando niño, me dieron hasta con el cable de la plancha y hoy soy un hombre de bien, hasta profesional soy”, afirmó el hombre que sus vecinos han acusado con la policía por llegar ebrio a golpear objetos y gritar a su esposa.



“A mí mis padres me obligaron a estudiar una carrera que diera dinero, y mira lo bien que estoy”, dijo el hombre que cada día sueña con que sea viernes porque está desesperado en su trabajo haciendo todos los días algo que no es lo que siempre quiso.



“Cuando era pequeña me obligaban a estar sentada hasta terminar toda la comida y hasta me la embutían a la fuerza, no como ahora esos padres permisivos” afirmó la mujer que no entiende por qué no ha podido tener una relación sana con la comida y en su adolescencia llegó a desarrollar un trastorno alimenticio.



“Mi madre me enseñó a respetar a punta sus buenos chancletazos”, dijo la mujer que se fuma 5 cigarrillos diarios para controlar su ansiedad.



“Yo a mi mamá y a mi papá le agradezco cada golpe y cada castigo, porque si no quien sabe qué sería de mí”, afirmó el hombre que nunca ha podido tener una relación de pareja sana, y a quien su hijo le miente constantemente porque le tiene miedo.

