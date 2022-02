Febrero 18, 2022 - 11:50 p. m.

2022-02-18

Por:

Fernando Cepeda Ulloa

Que Petro está cocinando un fraude, dice el expresidente Andrés Pastrana. Señala varios datos que pueden darle fundamento a su preocupación. Por ejemplo, la compañía española que recibió el contrato para la consolidación de los datos electorales.



Se trata de Indra. Un contrato que no tuvo otros oferentes. Raro. Son 27 mil millones de pesos. Y, además, resalta el caso de Argentina donde hubo irregularidades que tienen que ver con Indra Sistemas S.A. Abunda, diciendo que esta compañía solo tiene esa experiencia y la Registraduría exige cuatro. ¿Entonces? Revela, además, que el gobierno español controla el 18% de ella y designa miembros de su Junta Directiva.



Al contar con esos datos, el expresidente Pastrana sospecha de la integridad de esa empresa y se pregunta por qué Petro buscó una cita con ellos. Y pudo conversar con el Presidente de España, gobierno accionista de la misma. El interrogante está planteado. La desconfianza quedó sembrada.



El tema del fraude está en la agenda y lo proclama uno de los grandes opositores a Petro. Conclusión: pide explicaciones públicas. Solicita también explicaciones del Registrador, del Procurador y de la Contraloría. El asunto va en serio. Y ofrece datos de tiempo, modo y lugar sobre reuniones en Madrid propiciadas por el Registrador.



Hace varias semanas en esta columna (Integridad electoral) me referí a tres alusiones al fraude en las próximas elecciones. El tema sigue rondando, las sospechas vienen de lados diferentes del espectro político.

El editorial de El Espectador del 15 de febrero, ‘cuidado con la confianza en el proceso electoral’ considera que “la respuesta de las instituciones tiene que ser clara y de cara a los colombianos’. Y concluye: “De lo contrario podemos caer en una catástrofe, sea cual fuere el resultado final”. Tenebroso, pero justificado.



Y está la eterna compra de votos, que si no esconde un fraude es manipulación inaceptable del derecho al voto. En nada ayuda que desde las esquinas más opuestas se plantee la desconfianza frente al manejo de los datos electorales.



El 13 de marzo tendremos datos que veremos si son controvertidos. Si así fuere, contaríamos con algo más de dos meses para que cualquier irregularidad sea corregida. Ya llegó una amplia misión de la Unión Europea y lo apropiado es confiar en que su tarea será rigurosa e imparcial. Dos requisitos indispensables para otorgarle credibilidad.

Anoto que no siempre una Misión de Observación Electoral llega con más de cuatro meses de anticipación a la fecha definitiva del proceso electoral que es el 19 de junio. Porque lo vital es observar el desarrollo del proceso electoral.



¿Cómo se comportan los niveles del gobierno nacional, departamental, municipal? ¿Cómo lo hacen los medios de comunicación convencionales y las redes sociales? ¿Cómo es el comportamiento de otros factores de poder, por ejemplo, las diferentes versiones de grupos armados ilegales (guerrillas, disidencias, carteles, clanes, etc.)?



El prestigio de la democracia colombiana está en la mira. Que las dudas y sospechas se hagan públicas es parte de nuestro compromiso con la integridad del proceso electoral.



Si ese cuestionamiento no queda bien despejado, el daño que se le causa a la legitimidad es enorme y sus consecuencias son impredecibles. Lo que ha venido ocurriendo en Estados Unidos ante la insensata actitud de Trump no debe replicarse en democracia alguna.

