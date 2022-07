Julio 29, 2022 - 11:45 p. m.

2022-07-29

Por:

Eduardo José Victoria Ruiz

Confieso que estoy haciendo los más grandes esfuerzos por creer que estamos entrando en una etapa positiva para nuestro país.



Quiero creer que la unidad nacional es un camino para evitar la polarización que tanto nos ha perjudicado y no un ardid del nuevo gobierno para engolosinar con mermelada a casi toda la clase política y así lograr implementar tantas medidas de alto riesgo para la institucionalidad.



Quiero creer que la inclusión en altos cargos de personas como Iván Velásquez en el Ministerio de Defensa sea un paso adelante para evitar procesos corruptos en las Fuerzas Militares construyendo gobiernos corporativos necesarios y no la llegada de una cabeza resentida con las instituciones castrenses que contribuirá a su debilitamiento y pérdida de pundonor.



Quiero creer que el nombramiento del líder indígena Giovani Yule en Restitución de Tierras contribuirá a una visión ampliada de la problemática de las invasiones de tierras productivas y adquiridas conforme a derecho y no es para empoderar a uno de los grupos beligerantes que insistirá en la expansión indeterminada de predios por invadir, multiplicando la incertidumbre jurídica, el desempleo en la zona y la ineficiencia agropecuaria.



Quiero creer que José Antonio Ocampo llega al gabinete para permanecer en este, generando confianza colectiva y en especial del sector productivo y no que sea usado para disminuir la prevención y sacar, con base en su prestigio, la reforma tributaria y después “adiós abanico que llegó la brisa”.



Quiero creer que las guardias campesinas serán instrumentos para la conservación del medio ambiente, el ecoturismo y la paz rural y no para la reconformación de grupos armados, preámbulo de nuevas guerrillas.



Quiero creer que un nuevo proceso de paz y de perdón social sea sincero y eficaz y no se constituya en el más grande instrumento de impunidad, superior a lo ya vivido y padecido.



Quiero creer que este Petro mesurado y respetuoso de las últimas semanas sea fiel hasta el final y no la primera parte de una obra teatral en la que el personaje confiable saca las garras a lo largo del drama, con un lamentable final.



Quiero creer, necesito creer, pero confieso, ¡cuánto trabajo me cuesta!



Postre: este lunes inicia el Mundial de Atletismo sub 20. 175 países y los más grandes del mundo de quienes escucharemos por años. Gran esfuerzo de Ramiro Varela, el Ministerio del Deporte, la Gobernación del Valle y la Alcaldía de Cali. La caleñidad y el empresariado deben vivir y apoyar con mayor entusiasmo estos logros de difícil consecución y abnegada ejecución.