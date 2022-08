Que te quiero Negro

Agosto 12, 2022 - 11:45 p. m.

2022-08-12

Eduardo José Victoria Ruiz

Los hechos recientes son contundentes sobre la calidad de muchos de los nombrados en el gobierno y que representan la afrocolombianidad. Qué bien lo de Luis Gilberto Murillo como embajador en Washington.

Ojalá su presencia en Estados Unidos no implique la salida de otro excelente funcionario afro en esa embajada: Óscar Gamboa, ingeniero químico, vallecaucano, también con excelentes relaciones con los senadores gringos. Cómo no celebrar el nombramiento de María Isabel Urrutia como ministra del Deporte. Medallista olímpica, entrenadora, experiencia parlamentaria, bien por el Valle. Magníficos comentarios se escuchan sobre Aurora Vergara Figueroa, nueva viceministra de Educación. Como también lo fue el cierre de Angélica Mayolo como ministra de Cultura. Nadie puede discutir que todos estos representantes se prepararon académicamente y su éxito es fruto de sus esfuerzos y los de sus familias.



Esta semana estamos en Cali con el Petronio Álvarez. Recuerdo cuando nació de la feliz iniciativa de Germán Patiño en la administración de Germán Villegas en la cual fui secretario de Hacienda. Cada año es mejor el Petronio. La versión 2022 es despampanante. No solo es música, es un acto de exaltación integral de la cultura del Pacífico. Qué grato caminar y degustar con todos los sentidos la sensualidad de la raza, cultura que día tras día se consolida para hacer parte de nuestro orgullo como región.



No es ninguna exageración, los aportes de la cultura afro se convertirán en uno de los estandartes que distinguirán nuestra literatura, música, deportes, turismo y marcarán una diferencia con otras regiones más homogéneas étnicamente y que por eso se perderán de la contribución afro.



Por todo eso, no me sacan una sonrisa quienes usan el humor racial. Rechazo la burla a quienes se consideran arios olvidando que en nuestra sangre hay una combinación racial innegable, con indígenas y negros, pues por siglos las mujeres europeas no llegaron en las carabelas.

Tenemos que aterrizar. Todo lo que está pasando es la confirmación del avance cultural de una raza que se está ganando la preeminencia en muchos campos con base en el esfuerzo y la perseverancia. Ellos no invadieron las tierras, no atacaron, no derribaron estatuas, nuestros negros han sido esenciales en la construcción de la institucionalidad colombiana y con su aporte, tienen todo el derecho a ser respetados y admirados. Por eso en casos como el de los atropellos en el norte del Cauca, ameritan nuestra solidaridad frente a la beligerancia de quienes quieren invadir sus tierras y erradicar su cultura centenaria. Qué grato registrar estos progresos sociales que muchos no valoran en su dimensión.