Los dividendos en Emcali

Febrero 03, 2023 - 11:45 p. m.

2023-02-03

Por:

Eduardo José Victoria Ruiz

Saber distribuir los dividendos es una de las decisiones trascendentales a concertar entre la administración y los accionistas. Si bien es cierto, esta termina siendo una resolución de la asamblea, no sería lógico ignorar la estrategia corporativa, los planes de inversión y las proyecciones de la administración para los próximos años.



La junta directiva evalúa estos puntos para determinar finalmente cuál es la propuesta ante el máximo órgano social. ¿Se podrá distribuir el 100% de los dividendos sin que se afecte la competitividad de la empresa, e incluso, muchas veces hasta su sostenibilidad? El análisis es muy serio, incluso en las empresas que llevan varios años de éxito. El entorno es tan cambiante que el exitoso año que termina no necesariamente marca la tendencia del próximo.



La incertidumbre política, la guerra de Ucrania, la alta inflación, el auge de los ciberdelitos, las competencias de las diversas plataformas, son solo ejemplos de hechos recientes que obligan a revisar permanentemente el camino a seguir, este requiere caja y con frecuencia una de las formas más razonables de financiarse es con las propias utilidades de la compañía.



Si así se piensa en un medio normal, con mayor razón debe hacerlo una empresa que lleva muchos años en crisis y apenas tiene momentos de oxigenación financiera como nuestras Empresas Municipales. En todos los servicios, agua, alcantarillado, energía y telecomunicaciones, Emcali debe recuperar las décadas de atraso, generadas no por la intervención, sino por la corrupción y las decisiones equivocadas que se tomaron hace varias décadas y que condujeron a la administración por el gobierno nacional.



Una de las decisiones lamentables de esa etapa turbia en los 90 fue la exigencia de los alcaldes de usar la liquidez de Emcali para financiar las obras de la Alcaldía. Repetir esa práctica sería de las peores decisiones en la historia de la administración pública de Cali. Los momentos de recuperación económica que en algunos momentos ha tenido la compañía, entre ellos cuando me correspondió ser gerente, son recuperaciones insulares pues Emcali está lejos de estar actualizada para denominarse una empresa con sostenibilidad garantizada.



Los dividendos deben reinvertirse en la modernización de sus servicios y en otras decisiones administrativas que mejoren su estado de resultados. Si nos vamos a comparar con EPM, revisemos su historia, de alcaldes que no pensaron en su gestión inmediata, sino en mediano y largo plazo de EPM para lograr que esta se convirtiera en la gran aportante del municipio. Requerimos responsabilidad y visión gerencial en este momento de Cali.