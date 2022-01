Los aerosoles traseros

Enero 28, 2022 - 11:45 p. m.

2022-01-28

Por:

Eduardo José Victoria Ruiz

Honda preocupación se ha generado en varios círculos, sobre todo en uno, por el rumor que el covid podría contagiarse a través de las flatulencias o aerosoles traseros. Los académicos asociaron varios elementos de estudio que incrementaron esa posibilidad. Uno de ellos, es que se calcula que cada persona expele entre 5 y 25 flatos al día. Aunque todos conocemos señores que superan ese promedio ampliamente sin respetar cobijas ni ascensores, es mortificante pensar en tal número de disparos de coronavirus por la retaguardia. Además, porque los ataques por ese flanco, usualmente son sorpresivos para el público circundante. Otro elemento a tener en cuenta, es que todos sabemos quién estornudó; pero por detrás, muchas veces se camufla el del disparo neumático. Hasta sonoro, lo niegan.



Algunos médicos han tratado de calmar la angustia diciendo que es difícil el contagio porque el corona-flato tendría que traspasar interiores y pantalones para lograr su cometido. Esto no tranquiliza a las damas que por mostrar su silueta perfecta no llevan panties; otras usan sedas dentales tan delgadas que los gases jugarán allí a saltar la cuerda y adicionalmente, son muchos los hombres que usan interiores rotos o resortes sueltos, que ataja más el arquero Rufay Zapata cuando Brasil le metió 9 goles a Colombia. Los agricultores también tratan de desmentir esta teoría pues se vendrían abajo las ventas de fríjoles, legumbres, repollo e incluso habría que cambiar hasta el nombre a los tuber-culos para generar confianza.



Parte del debate se ha dado por la seria publicación ‘Annals of Covid causes’. Alguien en lugar de traducirla como ‘Anales de causas del Covid’, lo hizo como ‘Causas anales del Covid’ generando polémica mundial. Se temió incluso que el contagio se distribuyera a través de las tuberías de drenajes entre los baños de los diferentes pisos de un mismo edificio.



Ojalá que esta variante no llegue aunque los laboratorios chinos son tigres para inventar cualquier cosa y en materia de exostos cada vez lo hacen mejor y de una vez con silenciador. Son capaces, para parecerse a los japoneses, que los disparos de esa cepa huelan a cerezos en flor. La otra angustia serán las pruebas de antígeno y PCR por el sur del cuerpo. Solo pensar en ese hisopado, nos deja fruncidos. Aunque no faltarán, quienes se hagan la prueba con sospechosa frecuencia.



***



O-Vario: Se cumplió esta semana un año de la masacre de los cinco jóvenes de Buga, bachilleres de nuestro Liceo de Los Andes. Sus familias claman por resultados de la Fiscalía sobre los autores y motivos de tan vil asesinato colectivo. Esas familias no tendrán vida sin respuestas claras.

