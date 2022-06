La mugre y el blanco voto

Junio 10, 2022 - 11:45 p. m.

2022-06-10

Por:

Eduardo José Victoria Ruiz

Se lo he oído decir recientemente a muchos veteranos de mil batallas vitales: “Jamás en mi larga existencia había visto una campaña política más asquerosa que esta”. Este es uno de los adjetivos para significar la repugnancia de los procederes en estas elecciones. Es cierto que hay elementos que antes no eran tan comunes y que han incrementado la peligrosidad de las estrategias: las redes sociales donde todo el que quiera miente, agrede y viraliza sin asumir ninguna consecuencia por sus actos. También el celular con cámara y grabadora que eliminó la privacidad y el respeto.



Como si fuera poco, las aplicaciones en los computadores unieron todo lo anterior permitiendo editar, sacar de contexto, ridiculizar, criminalizar, con una irresponsabilidad insospechada. Pero lo peor no son todos estos instrumentos tecnológicos, lo peor es la condición humana que hemos visto, la cual se ha arrastrado al más fétido lodazal con tal de llegar al poder utilizando ‘todas las formas de lucha’.



La estrategia para traicionar a los socios, las tácticas para engañar al ciudadano haciéndole creer que sus líderes son ídolos de barro, la mentira como reina de la dialéctica. Nada se ha respetado: ni el valor para enfrentar la delincuencia, ni el llanto de un padre recordando el crimen de su hija secuestrada, ni los resultados de exitosas gestiones públicas o de buenas hojas de vida; nada se respeta porque el anhelado debate no es de ideas, las grabaciones no reflejan la búsqueda de programas para mejorar la vida de los colombianos, solo perversidad para atajar al contrincante, diseño de mentiras para que al poder lleguen los ladinos y no aquellos que Colombia necesita.



Frente a este panorama, yo no comprendo el voto en blanco. Esa práctica inocua, cobardona, que solo facilita que lleguen al gobierno quienes no deben ante el silencio cauto de los inocentes que se creen espectadores de la democracia. No caen en cuenta que serán actores próximos de la desgracia nacional, si no reaccionamos. ¿Alguien recuerda cuánto fue el voto en blanco hace 4, 8 o 12 años? Nadie lo recuerda porque ¡no sirve para nada! Siempre termina siendo un guarismo más en medio de las cifras electorales de vencedores y vencidos.



En ese orden, quienes votan en blanco, siempre harán parte del pelotón colero, del perdedor, de los olvidados. ¿Tendrá sentido abstenerse de votar o votar en blanco cuando estamos viendo cómo será el estilo de gobernar que reflejan los petro-videos y tantos otros sucesos abominables que nos dejará esta campaña? Esos votos en blanco serán pañuelos para secar las lágrimas y no expresiones para defender la democracia con carácter.