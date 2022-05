El ascenso de Rodolfo

Mayo 20, 2022 - 11:45 p. m.

2022-05-20

Por:

Eduardo José Victoria Ruiz

Sumamente interesante lo reflejado en dos encuestas publicadas esta semana que coinciden con un ascenso monumental de Rodolfo Hernández, al punto que prácticamente está empatando a Fico Gutiérrez.



¿Cómo explicar que un ingeniero con éxito en el sector privado, antipolítico de 77 años, con un discurso basado en la lucha contra la corrupción más que en grandes planteamientos económicos, pueda ser quien enfrente en segunda vuelta a Petro? Precisamente la respuesta está en esas características.



Mientras Fico suma adhesiones políticas, los jóvenes buscan un candidato libre de ataduras partidistas. Mientras Petro propone alternativas irresponsables que auguran un peligroso futuro, los jóvenes encuentran en el exitoso ingeniero un manejo responsable de esa gran empresa llamada Colombia. Por eso el grupo que mayoritariamente acompaña a Hernández son los jóvenes (24,4% según la encuesta de CNC), mientras que sus coetáneos, mayores de 56 años, solo son el 16,7%.



¿Por qué Vargas Lleras se tiró la campaña pasada por un coscorrón a su escolta mientras que a Rodolfo Hernández nada le pasó con el bofetón a un concejal? Porque hoy no se perdona la agresión a un subalterno y menos la humillación pública; en cambio, la gente mamada de politiqueros abusivos e irresponsables, celebra que estos asuman el costo de su desfachatez y que alguien tenga el carácter de ponerlos en su sitio. No aplaudo la violencia contra nadie, pero en la clase política encontramos tantos prepotentes y chantajistas que la gente se ha hastiado y acompaña a quienes buscan con lupa políticos decentes.

Pareciera que los candidatos no comprendieran lo que pasa.



César Gaviria pone votos y quita opinión. Uribe debía abstenerse de enviar tweets que con la mejor intención, terminan perjudicando a Fico. Para Petro tener al lado a Roy o a Benedetti, le ha dado más dolores de cabeza que retribución. Para colmo, en esta polarización las voces sensatas y con credibilidad en temas económicos, empresariales o éticos, han estado con un perfil muy bajo pues la incertidumbre sobre el ganador los ha acobardado.



A mí me hubiera encantado que ese ascenso lo hubiera tenido Enrique Gómez Martínez, pero su reconocimiento es inversamente proporcional a la admiración que viene generando. Votaré entonces por Fico porque creo que tiene el potencial para enfrentar a Petro, construir un buen equipo de gobierno y salvar al país.



Pero si en la primera vuelta quienes pasan son Petro y el ingeniero santandereano, no dudaría en preferir la decencia de este al gran riesgo de la hecatombe.