De sorpresa en sorpresa…

Febrero 10, 2023 - 11:45 p. m.

2023-02-10

Por:

Eduardo José Victoria Ruiz

Miro hacia atrás y a pesar de mi mente abierta, no puedo ocultar la sorpresa que me producen tantas cosas de la cotidianidad.



Ya me había hecho a la idea que miles de parejas jóvenes tomaran la decisión de no tener hijos. Siempre vi los hijos como un objetivo natural.

Pero lo fui asimilando. También me sorprendí cómo, a partir de la pandemia, quien estornuda es mirado con mayor repulsión que quien se tira un flato digestivo. Sorpresas por doquier.



Sin embargo, nunca pensé que un Presidente de la República tomara la decisión de generar un caos en la economía al plantear suprimir la exploración de hidrocarburos, ingreso fundamental para el cumplimiento presupuestal del país. Peor aún, que ese presidente no tuviera claridad de cómo sustituiría ese ingreso de manera real y objetiva.



Nunca pensé que un presidente llegara pidiendo las cabezas de gremios claves en la vida empresarial del país. Pero debo reconocer que tampoco imaginé tanta flojera de los empresarios para entregar las cabezas de sus directivos.



Nunca pensé que un presidente llegara castrando la cúpula militar y de policía de manera masiva, suprimiendo sabiduría y experiencia, para premiar con el ascenso niveles más manejables. Pero tampoco imaginé que nada pasara y las fuerzas activas y en retiro, siempre tan altivas, fueran tan pasivas.



Nunca pensé que alguien que llevara tantos años criticando a todos los gobiernos, al llegar a la Presidencia tuviera tan poca preparación para escoger un buen equipo de gobierno y terminara llevando activistas políticos con ganas de ser gerentes en vez de gerentes con ideología. Peor aún, no me imaginé que, en esos niveles, se nombrara en tan altos cargos personas que no eran conocidas por el mandatario, sino llamadas por la esposa, la secretaria, etc.



Jamás pensé ver salir peligrosos delincuentes de la cárcel por solicitud presidencial. Destructores de primera línea o el hijo de ‘La Gata’, ya condenado a 29 años de prisión, premiados con la libertad so pretexto de ser gestores de paz.



Pero peor aún, no pensé que en medio de tanta improvisación y desgobierno; de un dólar volátil frente al incierto manejo de la economía; a unos indicadores altos de desempleo pues nadie apuesta a que llegará inversión generadora de oportunidades; en un momento en el que nuestro sistema de salud, mundialmente reconocido, se hace frágil ante la terquedad de la ministra del ramo, frente a todo esto, estemos iniciando una semana en la que veremos marchas apoyando al gobierno circense que padecemos.



Fortunosamente la capacidad de sorprendernos es ilimitada. Esperamos que no sea ilimitada la paciencia para reaccionar.