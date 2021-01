Científicos vs. políticos

Enero 15, 2021 - 11:45 p. m. 2021-01-15 Por: Eduardo José Victoria Ruiz

Esta semana leí reportajes a dos de los pensadores más importantes del momento: Nicholas Christakis, de la Universidad de Yale, reconocido como una de las cien personas más influyentes del mundo, y Yual Noah Harari, el autor de ‘Sapiens’. Ambos coinciden en la distancia entre la actuación de los científicos frente al comportamiento de los políticos en el manejo de la pandemia. “La batalla contra el Covid-19 ha sido todo un triunfo de la ciencia que ha tenido que aguantar un desastre político mundial”, dijo Harari. Destacan los esfuerzos de cooperación entre los científicos de diferentes países que contrasta con la insularidad y radicalización de los políticos, quienes preocupados por su imagen y sus nacionalismos olvidaron que la amenaza es global y que nada se soluciona al preocuparse por su territorio si los países vecinos o sus inmigrantes seguían contagiados. Y esto no es de ideologías, pues tan absurdo e irresponsable fue el manejo de Trump o de Bolsonaro como el de Amlo en México.



Ese comportamiento desastroso de muchos políticos no ha sido ajeno a nuestro medio. O sino, ¿cómo explicar que nuestra Secretaria de Salud departamental esté denunciada por haber comprado un número alto de bolsas para el manejo de los cadáveres de la pandemia? Al denunciante no le coinciden el número de fallecidos con el inventario de bolsas. Sin duda si la doctora Lesmes no se hubiera guiado por las proyecciones de los epidemiólogos, cuya cuenta de fallecidos lamentablemente aún no termina, y los fallecidos estuvieran a la intemperie, también estaría demandada por incompetente, imputación que jamás merecerá tan respetable y abnegada funcionaria.



Miserable comportamiento también ha sido la presión simultánea que se le hace al Gobierno Nacional, de una parte, para que informe al detalle cada paso de la adquisición de la vacuna a los laboratorios, y al mismo tiempo lo presionan porque no ha sido más veloz con el cierre de las contrataciones. Sabemos el nombre del juego, la clave es desesperar al Gobierno para que los congresistas y lobistas estén muy informados y ojalá involucrados en las negociaciones. No es la búsqueda de transparencia, es aprovecharse de la urgencia para disfrazarse de transparentes y hacer negocios propios.



¿Y qué tal el anuncio de proponer moción de censura contra el Ministro de Salud si no hay la vacunación en las fechas que propone la oposición? No dudo de la responsabilidad y entrega del ministro Ruiz a la pronta y eficaz vacunación. Pero no, aquí hay que buscar votos y billete en medio del dolor y la incertidumbre colectiva. Se quedaron cortos en la crítica Harari y Christakis.