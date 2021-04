Vacunas, ¡de una!

Abril 08, 2021 - 11:55 p. m.

Diego Martínez Lloreda

En líneas generales el plan de vacunación contra el covid en el país venía funcionado. El proceso de vacunación arrancó el 17 de febrero y a la fecha ya han sido vacunados alrededor de 2.500.000 colombianos y la meta del gobierno es tener 3 millones de vacunados para el 17 de este mes.



Vale la pena anotar que hasta el momento al país han llegado unas 3.200.000 vacunas.



En el Valle del Cauca se han inmunizado unas 250.000 personas y en Cali 146.469, con corte al 7 de abril.



En la capital del Valle el proceso se ha agilizado mucho desde la apertura de los megacentros. Varios conocidos que se han vacunado en ellos me han contado que el proceso es rápido y muy seguro. En estos megacentros, que son manejados por la Secretaría de Salud, se ha aplicado toda la experiencia que en materia de vacunación tiene el Municipio de Cali.



Hay que decir que en ese sentido a los megacentros les ha ido mucho mejor que a las EPS a las que parece les estaba quedando grande el reto.

A pesar de los avances, tanto a nivel local como nacional, la sensación que tiene mucha gente es que la vacunación avance muy lentamente. Y la sensación está justificada porque aún no hemos vacunado ni al 10% de las personas necesarias para lograr la tan cacareada inmunidad de rebaño que se requiere para poner al virus en cintura.



El problema parece pasar por la dificultad para adquirir las vacunas, pues a nivel mundial hay una rebatiña entre los países por hacerse a los biológicos.



Algunas naciones, incluso, han exagerado en la adquisición de las vacunas. Por ejemplo, Canadá, que tiene una población de 38 millones de personas y ha adquirido alrededor de 150 millones de inmunizantes. Al punto que le han tenido que pedir a los laboratorios que no les despachen más por ahora.



En nuestro país, en cambio, da la impresión que el proceso de llegada de vacunas se ha vuelto más lento en las últimas semanas.



Incluso ayer la Secretaría de Salud de Cali reveló que se acabaron las vacunas de Sinovac para aplicarla a quienes requieren la segunda dosis. Anuncio muy preocupante.



Ante la incertidumbre por la llegada de las vacunas, Víctor Muñoz, director del Departamento Administrativo de la Presidencia, confirmó esta semana que durante este mes de abril llegarán al país 8 millones de vacunas de diferentes laboratorios. Según Muñoz, llegarán 2.200.000 biológicos de Pfizer y cinco millones de Sinovac, entre otros.



Es fundamental que estos anuncios se cumplan. Se requiere para calmar la incertidumbre de la gente -que es tanta que los que pueden están yendo a otros países a inmunizarse- y sobre todo para avanzar con las otras etapas del plan de vacunación, para poder cumplir la meta de tener a 35 millones de personas inmunizadas en diciembre.



Entre otras cosas, los epidemiólogos advierten que vacunar a pocas personas puede generar que el virus mute y se fortalezca. De ahí la importancia de lograr la inmunidad de rebaño cuanto antes. Ojalá los anuncios del Gobierno se cumplan y que las vacunas anunciadas para abril lleguen.



El surgimiento de la vacunación ha generado que la resignación que antes tenía la gente frente a la enfermedad se convierta en angustia. Con la existencia de ese inmunizante, cada muerto duele más. Antes se pensaba ante un deceso, no hay nada que hacer. Ahora sí hay que hacer: vacunar lo más rápido posible a la mayor cantidad de gente.

