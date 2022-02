Talento bugueño

Febrero 03, 2022 - 11:55 p. m.

2022-02-03

Por:

Diego Martínez Lloreda

Sin duda, una de las mayores muestras de la inteligencia de una persona es su sentido del humor. Los brutos no entretienen, como dice Raúl.

Jorge Arturo Sanclemente era el mejor ejemplo del vínculo entre la gracia y la inteligencia.



El recientemente fallecido periodista bugueño, que durante 28 años ocupó la subdireccción de El País, era dueño de un humor cáustico y punzante. Y tenía la inmensa virtud de burlarse de sí mismo. Otro rasgo de inteligencia.



Como homenaje al maestro JAS, a continuación reproduzco alguna de sus historias más divertidas.



Cuenta JAS que “siendo el subdirector de La Voz del País (emisora filial de El País en donde trabajó antes de vincularse al diario), el Director me encomendó hacerle una entrevista al Director de la Beneficencia Departamental (que administra la Lotería del Valle) y me pidió que de paso consiguiera unos avisos para la emisora. ‘Aquí todo el mundo vende pauta menos usted, así que hágale’, le dijo.



Un par de horas después JAS regresó a la Emisora, que quedaba en el edificio Lloreda, en la Plaza de Cayzedo, y el Director le preguntó: ‘Cómo le fue Jorge Arturo, ¿vendió algo? A lo que no le quedó más remedio que responderle: no sólo no vendí un aviso sino que compré dos quintos de Lotería”.



En una ocasión JAS tuvo una discusión con un editor del periódico que era tan chiquito como bravo. La discusión fue subiendo de tono hasta que el editor le dijo a JAS: “Esta redacción que usted maneja es un circo”.

A lo cual Jorge Arturo respondió: “Sí, esto es un circo y usted es el enano”.



Otra vez llegó un personaje a la redacción y Jorge Arturo lo recibió con mucha amabilidad. Al cabo de unos minutos, llamó a Rubén Darío Valencia, hoy director de Q’Hubo, quien por ese entonces hacía sus primeros pinitos en el periodismo. “Viejito --le dijo a Rubén-- te presento al señor Fulano de tal, que es una persona muy prestante y acaba de publicar un libro muy interesante, hazle una buena entrevista para destacar su obra en el periódico”.



Rubén se jaló una entrevista de una hora con el personaje y comenzó a desgrabarla para publicarla. Cuando ya estaba terminando ese tedioso proceso, escuchó el grito de Sanclemente: “Rubénnnn Darío Valenciaaa”.



El novel reportero salió corriendo a la oficina de JAS, quien le indagó: “En qué andas, viejito”, a lo cual Rubén contestó, “montando la entrevista que me recomendó, doctor”. JAS se limitó a contestarle: “No te vas a emocionar con ese lagarto, viejito, Hacele una breve”.



Había en la redacción de El País un humilde reportero, que parecía más jornalero que redactor, y que trataba a JAS con el mayor respeto y deferencia. Nunca le bajaba el ‘Doctor’ Sanclemente. Un día el redactor se apareció en la oficina de JAS y le dijo: “Vengo a presentarte mi renuncia porque me voy a trabajar a una emisora de mi pueblo, en donde me nombraron subdirector de noticias. Así que ahora nos tratamos de subdirector a subdirector, Jorge Arturo. Que estés bien”.



La última anécdota no tengo claro que sea de JAS, pero tiene todos los rasgos de serlo, así que se la vamos a atribuir a él.



Un buen día murió un jefe de personal del periódico que tenía fama de ser muy estricto, un verdadero capataz y era muy poco apreciado en la empresa.



Según, JAS, en la lápida del personaje se inscribió la siguiente frase: “Aquí yace fulanito de tal, los empleados de El País descansan en paz”.

​Sigue en Twitter @dimartillo