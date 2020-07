Se acerca el pico

Julio 16, 2020 - 11:55 p. m. 2020-07-16 Por: Diego Martínez Lloreda

Todo indica que nos estamos acercando al famoso y temido pico de casos de covid en Colombia.



Eso lo indican no solo las cifras de infectados y de decesos diarios que han aumentado vertiginosamente, aunque no tanto como en otros países, y las medidas que han tomado los diferentes gobernantes locales.



En Bogotá, Claudia López decidió hacer un cierre sectorizado; en Medellín el Alcalde ordenó cerrar el centro, y en Cali, Jorge Iván Ospina tomó una serie de medidas para restringir la movilidad de ciudadanos y para evitar rumbas durante el puente festivo. Aunque también advirtió que si la situación se agrava podría optar hacer cuarentenas sectorizadas.



Lo cierto es que Cali, que comenzó siendo la oveja negra en manejo del covid y en la cifra de contagiados, a estas alturas parece tener varias fortalezas para enfrentar la pandemia.



La primera es la cantidad de camas UCI. Y es que en estos tres meses que llevamos de semi-aislamiento, la ciudad logró duplicar sus Unidades de Cuidados Intensivos, pasando de 600 a 1300. Una hazaña, gracias al esfuerzo del municipio y de las clínicas privadas, que otras ciudades no pueden mostrar.



A pesar de ese esfuerzo, hoy las UCI en nuestra ciudad tienen una ocupación del 87%. Lo curioso es que solo la mitad de esos pacientes son covid, los otros son personas con otras enfermedades que se han complicado porque se descuidaron o no consultaron al médico a tiempo o por temor al covid.



Otra dato que es positivo en Cali, aunque se ha deteriorado un poco en los últimos días es el llamado factor RT o velocidad de contagio. Ese factor mide la cantidad de personas que puede infectar alguien que sea positivo. Ese factor en Cali está en 1,13, mientras a nivel nacional está en 1,16 en Medellín en 1,23 y en Barranquilla 1,19.



Mejor dicho, desde el principio Cali fue una de las ciudades que registró más contagios, pero la curva de crecimiento aquí ha sido menos pronunciada que en ciudades como Medellín, que durante varios meses pareció tener controlada la pandemia, pero en las últimas semanas los contagios se le dispararon.



No todo es color de rosa. Un problema grave que tiene la ciudad es que el virus ya se diseminó por todo el territorio. Aunque hay unas comunas más críticas, las que fueron declaradas en alerta roja: la 5, la 10, la 15, la 16 y la 21. El hecho de que el virus esté en todo el territorio y no como al principio que estaba focalizado dificulta tomar decisiones como la de la cuarentena sectorizada.



Lo cierto es que me parece que el alcalde Ospina ha tratado de tomar medidas que frenen el crecimiento del virus pero tratando de golpear lo menos posible la reactivación económica de la ciudad. Ospina parece tener claro que las consecuencias de la pandemia económica serán tan o más graves que las causadas por el covid.



Por eso, en la medida de lo posible quiere evitar determinaciones, que den al traste con los avances económicos.



Que el Alcalde siga en ese plan y no tome medidas más draconianas depende en buena parte de cómo nos comportemos los caleños y de que cumplamos a rajatabla las tres medidas claves de autoprotección: usar el tapabocas, lavarse las manos con frecuencia y no acercarse a nadie a menos de metro y medio.



De verdad no es mucho pedir y sí tenemos mucho que ganar.



Sigue en Twitter @dimartillo