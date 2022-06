“Petro es un ser trágico”

Junio 09, 2022 - 11:55 p. m.

2022-06-09

Por:

Diego Martínez Lloreda

“Gustavo Petro es un personaje trágico, que habla y parece que el Apocalipsis está a la vuelta de la esquina. Rodolfo transmite alegría, optimismo.



Según Angel Becassino el cerebro detrás del fenómeno Rodolfo Hernández, esta es una de las diferencias sustanciales que existe entre los dos personajes que en nueve días se disputarán la Presidencia de Colombia.



Lo cierto es que Hernández es la mayor sorpresa política de los últimos años en el país. Independiente de que se convierta o no en el sucesor de Iván Duque, es indiscutible que lo logrado por este santandereano es una hazaña.



No se puede llamar de otra forma lo hecho por un candidato que hace seis meses solo era conocido en su tierra, no tiene estructura política, no ha hecho alianzas, no ha invertido millones y está próximo a los 80 años.



Es insólito que alguien con ese perfil tenga contra las cuerdas a Gustavo Petro, que ha sido tres veces candidato a la Presidencia, congresista y alcalde de Bogotá. Que además, lleva cuatro años en campaña, porque el 8 de agosto de 2018 anunció que iba a salir a la calle a hacerle oposición a Iván Duque.



Hay que admitir que en eso Petro tuvo éxito: logró inculcarle a la mayoría de los colombianos que el actual ha sido un gobierno pésimo. Cuando si nos remitimos a las frías cifras, la gestión de Duque ha sido mucho menos mala de lo que la gente cree. Pero eso es tema de otra columna.



En lo que no resultó tan exitoso Petro fue en ampliar su base de votantes: en la primera vuelta obtuvo una votación similar a la que sacó en la segunda ronda de 2018.



Eso, para alguien que lleva en campaña 48 meses, 40 de ellos sin contrincante, que ha invertido más de $20 mil millones en publicidad y que es conocido por el 95% de los electores es un rotundo fracaso. Petro se quedó con los votos de la izquierda y ha sido incapaz de morder votación del centro.



Consciente de que sumar votantes le queda de pa’ arriba, la estrategia de Petro es tratar de restarle adeptos a su contrincante. De ahí la guerra sucia emprendida contra el ingeniero.



¿Por qué la cifra de votantes de Petro se estancó? Porque muchos colombianos le temen, y con razón. Y ese sentimiento es imposible de superar. Sin ir más lejos, Álvaro Gómez, uno de los colombianos más preparados para ejercer la Presidencia, no pudo llegar a ese cargo por el miedo que generaba entre el electorado. Me temo que Petro va por el mismo camino.



Muchos colombianos consideraban votar por Petro, así no los convenciera del todo, simplemente porque que estaban convencidos de que es hora de que cese el dominio de Álvaro Uribe sobre la política nacional.



Por eso, cualquier candidato que se pudiera asociar con Uribe estaba destinado a fracasar. Y el petrismo lo tenía claro, por eso se empeñaron en posicionar a Fico Gutiérrez, como el aspirante uribista. Y lo lograron, sea cierto o no. Y estaban convencidos de que en segunda vuelta, si el contrincante era ‘el que diga Uribe’ lo derrotaban sin mayor dificultad.



Pero las cuentas se les descuadraron cuando surgió Rodolfo con su alegría, su lenguaje directo, su espontaneidad y su discurso anticorrupción y que, además, no se puede asociar con Uribe.



Como no soy pitoniso, ignoro si Rodolfo llegará a la Presidencia. Lo que sí tengo claro es que a Petro, y se le nota, se le enredó una victoria que ya sentía como segura.



Y eso ya es ganancia.



Sigue en Twitter @dimartillo