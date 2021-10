¡Ospina, gobierne!

Octubre 14, 2021 - 11:55 p. m.

2021-10-14

Por:

Diego Martínez Lloreda

Dos nuevos golpes recibieron Jorge Iván Ospina y su gobierno, contra su credibilidad y gobernabilidad, esta semana .



En primer lugar, la Unidad de Acción Vallecaucana, UAV, que agrupa a los empresarios más connotados de la ciudad, envió una carta pública en la que le mete un fuerte jalón de orejas al Mandatario.



En el último párrafo de la misiva, la UAV le dice a Ospina que “es el momento para que la Administración Distrital ejerza sus funciones y se enfoque en recuperar el gobierno en Cali. Señor Alcalde, la ciudadanía votó democráticamente en 2019 para impartir en usted un mandato de gobierno y es necesario que lo ejecute”.



Mejor dicho, de una forma diplomática pero muy clara, los empresarios conminan a Ospina a que se ponga a gobernar. Y si los gremios de Cali, que suelen ser muy cautos con este tipo de pronunciamientos le hacen esa exigencia al Alcalde, es porque están viendo la cosa muy maluca.



Así lo dejan ver en otro párrafo de la comunicación: “Tenemos una ciudad desordenada, con una situación de movilidad anárquica e inapropiada para una urbe de estas dimensiones, con un sistema de transporte masivo destrozado, con la inseguridad presente en todos los barrios de la ciudad y una tasa de desempleo juvenil del 30%”.



El Mandatario, que es muy malo para recibir críticas, respondió a esa misiva con unas frases destempladas en las que en lugar de contestar los señalamientos, descalifica a los emisarios de la carta. Típico en él.



Ospina no había terminado de asimilar ese garrotazo, cuando le cayó otro: la encuesta de percepción ciudadana que realiza Cali Cómo Vamos, en la que el 72,2% de los encuestados califica como mala la gestión del Alcalde y el 69,9% dice tener una imagen negativa de él. Además, el 64,5% de los que contestaron la encuesta considera que el nivel de corrupción ha aumentado y ocho de cada diez cree que el gobierno local no está atendiendo las necesidades de la población.



Si Ospina fuera un gobernante sensato, que escucha a sus gobernados, atendería estos dos llamados de alerta y emprendería los correctivos pertinentes para atender las expectativas de la ciudadanía.



Primero, asumiría un plan de emergencia para recuperar todo el equipamiento público destruido en el paro que ocurrió hace casi SEIS meses.



Segundo acabaría con los contratos a dedo y procuraría rodear de la mayor transparencia a la contratación pública. Y tercero, acometería los planes sociales pertinentes para reducir el desempleo juvenil (lo que no quiere decir contratar a los de la primera línea).



Pero me temo que nada de eso va a ocurrir. De hecho esta semana hizo trasladar un empréstito por $13.000 millones sin saber muy bien en qué se emplearán los recursos.



Lo que pasará es que luego de la pataleta pertinente y los vainazos contra la UAV y Cali Cómo Vamos, Ospina seguirá enconchado en su rosca de aduladores que le dicen que su gobierno va como un cohete.



Lo peor que le puede pasar a una ciudad es tener un alcalde que ni gobierna ni escucha. Y el nuestro cada vez da más muestras de no hacer lo uno ni lo otro.



PD: De lo mejor calificado por la encuesta de Cali Cómo Vamos es el manejo de la pandemia y el plan de vacunación. Bien por Miyerlandy Torres.



