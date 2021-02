¿Miedo a la vacuna?

Febrero 04, 2021 - 11:55 p. m. 2021-02-04 Por: Diego Martínez Lloreda

“La democracia es el peor sistema de gobierno, quitando a todos los demás, que son aún más malos”.



Esta frase, de Winston Churchill, se me viene a la cabeza ahora que estamos a punto de comenzar el plan de vacunación contra el covid y las encuestas demuestran que alrededor del 40% de los colombianos tienen dudas de aplicarse el biológico.



Para mucha gente es extraño que la vacuna se haya desarrollado tan rápido, cuando normalmente la concepción de una vacuna dura, como mínimo, cinco años.



Pues no deberíamos estar extrañados sino maravillados de que a menos de un año de la aparición del virus ya tengamos no una sino ocho vacunas a disposición de las autoridades sanitarias.



La mayor garantía de la eficacia de esas vacunas son los laboratorios que las han creado Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna.



Solo voy a referirme a Pfizer, la empresa que desarrolló la primera vacuna que fue autorizada para ser aplicada. Se trata de una compañía de origen estadounidense creada en 1849 (tiene más de 150 años de existencia) y que hoy en día es el laboratorio líder a nivel mundial.



Sinceramente no creo que una empresa con esa trayectoria y ese liderazgo vaya a arriesgar su prestigio sacando una vacuna chimba o peligrosa para la salud humana. Si pidieron la autorización para que se la permitieran aplicar es porque están hiperseguros de las virtudes de ese biológico.



Algo similar ocurre con Johnson & Johnson, AstraZeneca y Moderna.

Un poco más de desconfianza causan la rusa Sputnik y la china Sinovac, pero prestigiosas publicaciones científicas europeas han avalado sus bondades.



Sí, ojalá hubiera habido más tiempo para probarlas, pero la humanidad está en una carrera contra-reloj contra la peor pandemia que la ha azotado en más de cien años y no se podía dar el lujo de aplazar los planes de vacunación mientras los hospitales y las morgues siguen llenándose.



Lo peor es que a través de las redes sociales han lanzado unas versiones para asustar a la gente contra las vacunas que son verdaderamente insólitas. Y más insólito es que haya personas que se traguen el cuento.



La más estrambótica de esas historias que circulan por las redes es que tanto el covid como las vacunas son un invento de Bill Gates para implantar un chip a través del inmunizante y así controlar a los seres humanos (???).



Lo cierto es que la vacunación masiva es la mejor arma que tiene la humanidad para librarse de este virus atroz.



Y aunque usted no lo crea eso se puede lograr a finales de este año o a principios del 2022. Si todo avanza como está planeado para mediados del año venidero, o antes, el covid será solo un mal recuerdo.

Recordemos que solo en Colombia la meta del Gobierno es inmunizar este año a 35 millones de colombianos para alcanzar la inmunidad de rebaño.



Por mi parte lo que lamento es no estar en el primer grupo de privilegiados que serán vacunados entre febrero y marzo. Y tener que esperar hasta medio año para que me vacunen.



Ojalá en la medida en que se vayan viendo los avances de la vacunación, la gente se quite tanta musaraña de la cabeza y entienda que la vacunación es el peor sistema para combatir el covid, exceptuando todos los demás.



