Los diferentes

Gustavo Petro, Sergio Fajardo, Óscar Iván Zuluaga, Jorge Robledo, Enrique Peñalosa...



Esos son algunos de los nombres que vienen sonando hace rato como posibles candidatos a la Presidencia. Los mismos con las mismas.



Ninguno de ellos ha logrado generar entusiasmo entre el electorado. Al que mejor le va en las encuestas es a Petro, que lleva diez años en campaña. Es conocido por el 99 % de los votantes y apenas alcanza un 30 % de intención de voto en las encuestas.



Que a uno lo conozcan casi todos los colombianos y que solo tres de cada diez personas estén dispuestas a apoyarlo no es como para echar las campanas al vuelo.



Por eso es positivo que comiencen a surgir nuevas figuras, académicos, gente diferente cuya profesión no es ser candidato a la Presidencia y que pueden suscitar el entusiasmo que los de siempre no han ocasionado.



Una de estas nuevas figuras es Alejandro Gaviria, hombre de centro izquierda que renunció, ni más ni menos, que a la rectoría de la Universidad de los Andes para poner su nombre a consideración de los colombianos.



Gaviria ha mostrado rasgos de independencia y anunció que inscribirá su candidatura por firmas. Lo cual es un buen gesto porque nadie se podrá sentir dueño de esa candidatura.



El mayor ‘handicap’ de Gaviria también es su mayor oportunidad: su alto nivel de desconocimiento. Solo es reconocido en círculos académicos y entre la élite política, porque fue ministro de Salud. El ciudadano de la calle no lo conoce, por eso es normal que ahora su intención de voto sea muy bajita.



Pero tiene casi un año para darse a conocer y para convencer al electorado de que él es el hombre que necesita Colombia para regir sus destinos.



Tiene un perfil interesante: es un hombre sensible al tema social y tiene experiencia en ese campo, tras manejar durante cuatro años el Minsalud. Además, no es lo que los colombianos parecen rechazar más: un hombre de extremos ni un politiquero.



El otro nombre interesante que se ha lanzado al agua en estos días es Federico Gutiérrez. Hombre joven, durante su paso por la Alcaldía de Medellín demostró tener los pantalones muy bien amarrados.



Le fue especialmente bien en el manejo de la seguridad, pues logró disminuir la cifra de homicidios en su ciudad de forma notable. Al concluir su gobierno, la tasa de homicidios en la capital de Antioquia era de 23,8 muertos por cada cien mil habitantes.



Si se compara esa cifra con la de otras ciudades, sigue siendo alto. Pero si se observa de dónde venía Medellín, una de las ciudades más violentas del mundo, y, sobre todo, si se hace una comparación con Cali, resulta que en la capital antioqueña se producen menos de la mitad de los muertos que en nuestra ciudad.



Y sin duda la seguridad será uno de los grandes retos del próximo Mandatario, y Gutiérrez tiene mucho por mostrar en ese campo

Además, Federico tampoco es hombre de extremos, lo podríamos ubicar en la centro derecha, segmento al que pertenecen muchos colombianos.



Gaviria y Gutiérrez, dos hombres que de seguro van a dar mucho de qué hablar en los próximos meses. Ojalá se sepan rodear y no se dejen seducir por compañías que es más lo que restan que lo que suman. Tengo el pálpito que el próximo presidente de este país saldrá de esta pareja.

