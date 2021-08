La vida sin tapabocas

Agosto 05, 2021 - 11:55 p. m.

2021-08-05

Por:

Diego Martínez Lloreda

La pandemia del coronavirus nos cayó del cielo, como una maldición bíblica.



Cuando nos confinaron en nuestras casas, en marzo del año pasado, la incertidumbre era total y el conocimiento que se tenía de este virus era muy fragmentario.



Fue impresionante la velocidad como se diseminó. En diciembre del 2019 se conocieron los primeros casos en China y tres meses después ya no había confín del planeta donde no estuviera presente.



A estas alturas, el covid ha matado a más de dos millones de personas en el planeta, 121.000 en Colombia, y su amenaza aún no desaparece.



Pero la aparición de la vacuna contra el virus, cuyas primeras aplicaciones se hicieron en Inglaterra en diciembre, comenzó a cambiar el panorama y a darle una nueva esperanza al mundo.



Hasta el momento, en Colombia se han aplicado más de 27 millones de vacunas, entre primeras y segundas dosis. Ya pueden ser inmunizados todos los colombianos mayores de 25 años. Lo que significa que el Plan Nacional de Vacunación ha sido exitoso, a pesar de que arrancó un poco tarde.



En un FB live realizado por este diario, la secretaria de Salud Municipal, Miyerlandi Torres reveló que “hasta ahora hemos aplicado más de 1’538.000 dosis de vacuna (en Cali), de las cuales 960 mil son primeras dosis. Estamos hablando de un 50% de cobertura”.



Y añadió la funcionaria: “con esos indicadores mientras mantengamos la misma cantidad de biológicos y el ritmo de vacunación que tenemos hasta ahora (un poco menos de 30.000 dosis al día), podemos lograr la inmunidad de rebaño a finales del mes de octubre”.



¿Qué significa lograr la inmunidad de rebaño? que en ese momento hay tantas personas vacunadas que el virus pierde su capacidad de infectar masivamente a las personas. Lo que no quiere decir que desaparecerá.

Seguirá existiendo e infectando personas, como el Dengue o la Influenza, pero no de una forma tan masiva.



Dice la Secretaria de Salud que cuando ello ocurra las personas podrán despojarse del tapabocas en espacios abiertos y cuando no haya aglomeraciones. Tendrá que seguir usándose en recintos cerrados y en espectáculos públicos.



Pero buena parte del día podremos liberarnos del asfixiante, pero fundamental tapabocas. Será el comienzo del fin de la pandemia y el inicia del regreso a la normalidad.



Para alcanzar ese sueño, es fundamental, primero controlar el arribo de la variante Delta que no es más letal pero si tiene mayor capacidad de transmisión. Para ello es clave preservar las medidas de autocuidado, tapabocas, lavado de manos, distanciamiento...



Y, sobre todo, convencer al 20% de los caleños que vacunarse es imprescindible. Que todas las vacunas son buenas, así que no se pongan a esperar a que llegue el biológico de su preferencia.



Que haya gente que aún le tenga temor a la vacuna es parte de la condición humana: la gente le tiene miedo a lo nuevo. Pero a estas alturas las vacunas han sido probadas y recontraprobadas: más de 4.500 millones dosis de los diversos biológicos han sido aplicados y las reacciones adversas son mínimas, menos del o,1%.



Y si a pesar de esos resultados, aún le tiene miedo a la vacuna, téngale más miedo a este dato: el 90% de las personas que hoy mueren por covid no habían sido vacunadas.

