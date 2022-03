¿La hora de Vargas Ll.?

Marzo 10, 2022 - 11:55 p. m.

2022-03-10

Por:

Diego Martínez Lloreda

La sola posibilidad de que Germán Vargas Lleras sea candidato a la Presidencia ha sacudido una campaña que, hasta el momento, está muy sosa.



Es natural, Vargas Lleras es un peso pesado de la política nacional: ha sido concejal, congresista, ministro del Interior, ministro de Vivienda, vicepresidente... Mejor dicho solo le falta redondear su carrera con la Presidencia.



Es cierto que en 2018 obtuvo una votación pírrica. Pero las circunstancias hoy son muy diferentes a las de entonces. Hace cuatro años, Vargas venía de ser el vicepresidente de un gobierno impopular, su campaña fue demasiado larga y predecible y se sobreexpuso. Además, el episodio del coscorrón y el de “qué pregunta tan chimba” le hicieron mella.



Vargas cometió el error de sentirse ganador, justo como Petro ahora, y eso lo llevó a cometer muchos errores.



Pero, insisto, las circunstancias en este momento son otras. Primero, Vargas no viene con desgaste de ser el segundo a bordo de un gobierno impopular. Segundo, Petro parece cabalgar hacia la Presidencia y los demás candidatos parecen unos enanos al lado de un gigante inalcanzable. Independiente de sus cualidades o defectos, Petro los arrasa en experiencia, en trabajo político y en reconocimiento por parte de la gente.



Lo que lleva a pensar que hay espacio para que aparezca alguien que esté en condiciones de ‘pelearle’ a Petro la Presidencia, de igual a igual

Vargas puede ser el hombre: es serio, con una capacidad ejecutiva demostrada, tiene carácter y genera confianza en millones de los colombianos, en especial entre los empresarios e inversionistas, lo que no es poca cosa. El miedo que causa Petro es la mejor plataforma para una posible candidatura del hombre de Cambio Radical.



Además, Vargas ha manejado su presunto lanzamiento con gran inteligencia. Primero, emitió el domingo, en horario triple A un video donde recordaba todas sus realizaciones. Con lo cual puso su nombre en la boca y en la mente de los electores y el factor sorpresa juega a su favor.



Pero no se lanzó al agua a la loca. Como hoy vence el plazo para inscribir las candidaturas presidenciales, puso a inscribirse al Jefe de Cambio Radical, pero hasta el próximo viernes hay plazo para hacer cambios en las campañas y Vargas podía meterse por ahí...



Que Vargas se lance o no dependerá de lo que ocurra en la consulta interpartidista y en las legislativas. Intuyo que se lanzará si los ganadores de las consultas del Equipo Colombia y de la Coalición de la Esperanza no obtienen una votación significativa y si, en cambio, el Pacto Histórico logra una copiosa votación.



De ocurrir eso, el miedo que genera Petro escalará a pánico y el centro y la derecha querrán que el competidor del hombre del Pacto Histórico esté a su altura. En ese escenario los colombianos podrán escoger entre dos estilos, dos visiones, dos capacidades ejecutivas y dos personalidades radicalmente diferentes.



Lo cierto es que, dependiendo de lo que pase este domingo, a Vargas se le puede presentar la ocasión más propicia para llegar a la Presidencia.



***



Mucha gente me ha preguntado por quién votar el domingo. Por respeto al elector yo no recomiendo, me limito a ‘cantar’ por quién votaré yo: para el Senado, Gabriel Velasco; Cámara Juan Fernando Reyes Kuri y en la consulta, Federico Gutiérrez.

