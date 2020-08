La hora de la apertura

Muchos colombianos se preguntan por qué si estamos pasando justo el pico de la pandemia por coronavirus, el Gobierno Nacional optó por poner fin a la cuarentena que iniciamos en marzo y autorizó a abrir prácticamente todos los sectores económicos.



Precisamente por eso, porque la cifra de contagiados y de fallecidos se estabilizó, con tendencia a la baja, como dice el Ministro de Salud. Los contagiados diarios están en alrededor de 10.000 y los fallecidos en unos 300.



Otra muestra de que lo peor de la pandemia está pasando es la ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos, que hace un mes era superior al 90% y que ahora está por debajo del 70%.



En general, en todo el país el panorama ha mejorado. Casos como el de Barranquilla son impresionantes: hace un mes tenían decenas de muertos y ayer solo registraron uno.



En donde la situación no mejora, pero tampoco empeora es en Bogotá, donde la Alcaldesa, tras tomar medidas draconianas, que pronto sabremos si sirvieron, y ya también expidió un decreto acabando con las cuarentenas por localidades y abriendo un poco más la ciudad aunque con algunas restricciones complejas de asimilar.



En Cali y el Valle, las estadísticas demuestran que la pandemia ha sido bien manejada. La estrategia de la Administración caleña fue, en lugar de encerrar la ciudad como hicieron en Bogotá, permitir que progresivamente fuera recuperando su movilidad.



Aquí fuimos los primeros que abrimos el comercio, los restaurantes, los autocines, los parques, los clubes deportivos, entre otras actividades.

Como resultado de esa estrategia, en mayo éramos el patito feo pues la ciudad y el departamento eran los que mostraban, después de Bogotá, las cifras más altas de contagio. Y era natural porque había mucha gente en la calle. Pero permitir que la gente circulara causó que los caleños aprendieran a convivir con el virus antes que los habitantes de otras ciudades.



Al principio, incluso mucha gente, sobre todo en el oriente de Cali, creía que lo del virus era un cuento. Pero gracias a la divulgación que hizo la Alcaldía y, sobre todo, a que la gente comenzó a ver cómo sus vecinos y parientes se enfermaban, se dieron cuenta de que el coronavirus es una enfermedad real y peligrosa.



Lo cierto es que en Cali y el Valle se han venido adoptando las medidas

de bioseguridad, y hoy es raro ver a una persona sin tapabocas en la calle, las rumbas son cada vez mas escasas, nadie deja que otra persona se le arrime demasiado en un almacén o en la calle, muchos andan con su botellita de alcohol o se lavan las manos tan pronto llegan a casa.



Lo cual demuestra que es mejor que la gente salga a la calle y aprenda a comportarse para preservar su salud que persistir en el embeleco de las cuarentenas donde la gente está bien mientras la tienen encerrada pero no sabe qué hacer cuando le toca salir.



Total, en Cali la velocidad del contagio bajó, lo mismo que la cantidad de

infectados y fallecidos. Ayer hubo 486 infectados en todo el departamento y 19 muertos.



Estos datos pueden cambiar ciertos días, pero ya hay una tendencia.

Lo que no significa que nos vayamos a relajar. Todo lo contrario: tenemos que ser más estrictos que nunca con el auto cuidado para que no tengamos que retroceder en lo que se ha avanzado.



