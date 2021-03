Fouché y el bombardeo

Marzo 11, 2021 - 11:55 p. m. 2021-03-11 Por: Diego Martínez Lloreda

Con el histrionismo que lo caracteriza, el senador Roy Barreras, que ahora está de petrista, salió el martes a denunciar la muerte de nueve niños a manos del Ejército Nacional.



Entre otras cosas, es de admirar la facilidad con la que, como dicen los españoles, Roy se cambia de chaqueta. Ha pertenecido al partido Liberal, a Cambio Radical, al partido de la U, donde primero fue furibundo uribista y luego devino en furibundo santista. Y ahora, como ya dije, está bajo la sombra de Gustavo Petro.



Como a Fouché, el célebre ‘voltearepas’ de la revolución francesa, a Roy le gusta pertenecer al ‘partido de las mayorías’, o sea el que va ganando. Ahora debe estar convencido de que Petro triunfará en el 2022 y por eso se pasó a ese bando, sin el menor pudor.



Pero el tema de esta columna no es Fouché, diré Roy, sino su denuncia acerca de la presunta muerte de nueve menores de edad en un bombardeo del Ejército. Para comenzar, Medicina Legal no ha confirmado que los cuerpos que están en su poder pertenezcan a menores de edad.



En el caso de que se confirme que esos cadáveres eran de menores, estaríamos, sin duda, ante un delito de lesa humanidad. Pero no por parte del Ejército, sino de ‘Gentil Duarte’, el jefe de las disidencias de las Farc, cuyo campamento fue bombardeado. Así ese hombre no tenga la menor idea de qué es el Derecho Internacional.



Duarte, en una estrategia maquiavélica, se dedica a reclutar menores de edad para usarlos como escudos ante la persecución de las Fuerzas Militares.



Lo peor es que la estrategia le está funcionando. Porque cuando los soldados se percatan de la presencia de menores en un campamento de Duarte, tienen que actuar con sumo cuidado, lo que le da tiempo al terrorista para volarse. Y cuando se trata de un bombardeo, en el que, como es natural es muy difícil conocer la edad de quienes se encuentran en el campamento, porque las bombas se lanzan a cientos de metros de altura, salen los idiotas útiles de siempre a denunciar los ‘excesos’ de la Fuerza Pública.



En este tema la opinión pública no se puede dejar confundir. Es claro que hay una estrategia para deteriorar la imagen de las Fuerzas Militares, que son el brazo legítimo de defensa del Estado.



Estrategia que está en el manual de la extrema izquierda, con el que busca socavar la legitimidad estatal. Como cuando arman un escándalo porque un terrorista resulta herido en un ataque callejero contra la autoridad y automáticamente ese terrorista se convierte en el mejor estudiante de la universidad a la que pertenece.



Sería muy lamentable que Medicina Legal llegue a confirmar que las personas dadas de baja en ese campamento eran menores de edad.

Pero, en ese caso, insisto, hay que tener muy claro, en quién recae la responsabilidad por esas muertes: en ‘Gentil Duarte’, y todo el repudio y la condena deben caer sobre él, quien desde antes de que se firmara el acuerdo de paz (del cual fue activo negociador), cuando pertenecía a las extintas Farc, tenía la costumbre de reclutar a menores para los mismos efectos por los que recluta ahora.



Entonces, si hay otros responsables de esas muertes, son los negociadores de paz que no establecieron duras sanciones para los reclutadores de niños. Y lo más irónico es que entre esos negociadores estaba el Fouché criollo que ahora sale a rasgarse las vestiduras por la presunta muerte de esos jóvenes.

​Sigue en Twitter @dimartillo