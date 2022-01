El Maurice búcaro

Enero 27, 2022 - 11:55 p. m.

2022-01-27

Por:

Diego Martínez Lloreda

¿En qué se parecen Rodolfo Hernández, y el exalcalde de Cali Maurice Armitage? en casi todo.



Ambos son adultos mayores, desparpajados, imprudentes, usan un lenguaje coloquial que conecta fácil con la gente, empresarios exitosos, millonarios y no tenían ninguna trayectoria en política. Y los dos han sido un fenómeno electoral.



Armitage llegó a la Alcaldía de Cali, luego de una meteórica carrera y tras haber dedicado toda su vida a construir empresas. Tal como le ocurrió a Hernández en Bucaramanga.



Hasta ahí llegan los parecidos. Pues mientras Maurice quedó ‘curado’ de la política, tras sus cuatro años en la Alcaldía, Hernández decidió seguir de largo y lanzarse a la Presidencia de la República. Con unos resultados, hasta ahora, sorprendentes.



En todas las encuestas el exalcalde de Bucaramanga aparece de segundo, tras Gustavo Petro. La razón de su éxito fue la misma que llevó a Maurice a la Alcaldía de Cali: son políticamente incorrectos y no se parecen en nada a los políticos tradicionales, tan mesurados, tan ponderados, tan prudentes, tan mentirosos y tan aburridos.



¿Será el de Hernández un fenómeno duradero o es flor de un día? Sinceramente creo más en lo segundo.



Hernández es candidato en un contexto en el que no hay más aspirantes.

Seguramente tras las consultas intrapartidistas y cuando el Equipo Colombia y la Coalición de la Esperanza tengan sus candidatos, Hernández quedará en sus platas.



Por fortuna. Pues lo que no saben muchos colombianos que habitan más allá de Floridablanca, es que el de Hernández en Bucaramanga fue uno de los gobiernos más cuestionados de la historia de la capital de Santander. En eso tampoco se parece a Maurice porque aunque a muchos no les gustó su gobierno, en Cali hay consenso en que fue absolutamente transparente.



En la alcaldía de Hernández en cambio, al parecer, reinaron el nepotismo, el despilfarro y la corrupción. Incluso, Hernández fue llamado a juicio por haber celebrado un contrato para el manejo de basuras con una empresa a la que estaba vinculado uno de sus hijos. Lo más paradójico es que ante el país Hernández se ha vendido como un adalid contra la corrupción.



Obviamente, quienes no vivimos en Bucaramanga ignoramos cómo le fue en la alcaldía de esa ciudad al ahora candidato presidencial.



Algo así me ocurrió en Medellín, cuando anuncié, en la entrega del premio Gabo, en 2018, que iba a hacer todo lo posible por evitar que Jorge Iván Ospina regresara a la Alcaldía de Cali.



Los paisas ignoraban lo que había pasado en la primera alcaldía de Ospina. No sabían que el 80% de los contratos fueron entregados a dedo, a través de la figura de los convenios interadministrativos; ignoraban, también, que la remodelación del estadio Pascual Guerrero, presupuestada en $30.000 millones, al final costó más de $100.000 millones. Tampoco se habían enterado de que los hermanos del Alcalde adjudicaban los contratos más importantes. Ese tipo de información no trasciende los límites del Municipio donde ocurren los hechos.



Pero a los que están entusiasmados por la irreverencia de Hernández los invito a que investiguen y averigüen cómo le fue en la alcaldía de su ciudad.



El señor puede ser muy chistoso y muy desabrochado, pero si va a manejar a Colombia como administró su ciudad, que Dios nos coja persignados.

