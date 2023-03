¿Participar en política?

Marzo 04, 2023 - 11:30 p. m.

2023-03-04

Por:

Daniel López

Apostarle a cambiar los paradigmas sociales desde los liderazgos políticos no es materia sencilla; a pesar de la importancia de la participación de la ciudadanía en la política, que permite la construcción de consensos para administrar eficientemente los recursos públicos, logrando la atención de las necesidades de la sociedad, hoy por hoy existe una desconfianza en dicha labor.



La política no es más que la actividad de tomar decisiones en grupo, decisiones que permiten construir reglas de convivencia, distribuir recursos y cualquier otro tipo de relaciones necesarias para coexistir pacíficamente. Visto así, todos nosotros somos seres políticos en nuestro día a día, el simple hecho de vivir en comunidad nos lleva a generar actividad política con nuestros familiares, amigos y vecinos.



Pero entonces, ¿por qué son tan mal vistas la política y las personas que se dedican a esta actividad? Las razones pueden ser varias pero quisiera enfocarme en la desconfianza que generan las personas que han abusado de esta actividad para su beneficio propio; también en la apatía que tenemos hacia los procesos políticos, de participación y de construcción conjunta. Ambas razones funcionan como dinamizadoras de un ciclo que hace que cada vez haya menos personas interesadas en la política y, a su vez, haya más personas realizando malas prácticas en la actividad pública.



Es muy importante que nos interesemos en saber qué decisiones se están tomando, cómo nos afectan, cómo podemos participar para remediar el daño y en garantizar la implementación de soluciones reales a problemas graves. De esta manera, participamos en la toma de las decisiones que involucran la plata de nuestros impuestos y, además, generamos veeduría a nuestros dirigentes. Se oye mucho el “nadie hace nada” y el “no pasa nada”, pero, como en nuestras casas, si queremos que algo pase, cambie y mejore, debemos poner de nuestra parte para que suceda. Esperar que alguien llegue a solucionar mágicamente nuestros problemas para poder tener tiempo para lo que consideramos importante, claramente no es la vía correcta para generar transformaciones positivas de nuestra realidad.



En ese sentido, más de 100 personas han tomado la decisión de participar activamente en política para transformar nuestra región. En la Unidad de Acción Vallecaucana creamos, junto a Compromiso Valle, la Escuela Política, con la que le apostamos al fortalecimiento del liderazgo político de estas personas con herramientas que fortalezcan su participación en las elecciones locales de 2023, siempre respetando los principios del buen gobierno. Este no es un espacio ni de proselitismo político, ni de adoctrinamiento, ni de financiación. Es un espacio de formación y construcción colectiva de campañas electorales, junto a personas que tienen el conocimiento de primera mano sobre los territorios, la participación en campañas y en escenarios públicos.



En diciembre del año pasado 55 de estas personas se graduaron de la Escuela Política y están listas para ser parte activa de la vida pública; líderes que representan todos los estratos socio económicos, todos los espectros políticos, y con trayectorias muy diversas, que vieron en la Escuela un espacio seguro de construcción conjunta donde las diferencias, en lugar de alejarlos, los acercaron más en torno a un mismo objetivo: un mejor departamento para todos los que vivimos en él.



Qué bueno sería que pudieran conocer sus procesos de liderazgo y tenerlos en cuenta como una nueva generación de personas que quieren aportar a nuestra sociedad desde la actividad pública.



* Director Ejecutivo Unidad de Acción Vallecaucana