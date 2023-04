Abril 18, 2023 - 11:35 p. m.

2023-04-18

Por:

Daniel López

El sentir de los habitantes de un territorio debe ser reflejado en la priorización de proyectos que realiza el gobierno. Lo anterior se fundamenta en que a través del voto se delega a una persona con una serie de funciones específicas para atender las necesidades más sentidas de la sociedad. El mandatario electo no debería desconectarse de la ciudadanía a la que sirve y, por ello, es importante desarrollar una agenda de ciudad: un acuerdo entre todos en el cual prioricemos los proyectos que más nos incumben para ser adelantados por los gobiernos que vendrán. Una verdadera agenda de ciudad y no una agenda de gobierno.



Cuando nos damos cuenta de que nuestras dolencias son comunes a todos (por ejemplo: inseguridad, desempleo, fallas en la movilidad, según la encuesta de percepción ciudadana adelantada por Cali Cómo Vamos), es más fácil buscar ponernos de acuerdo para poder avanzar en soluciones estructurales que también nos beneficien a todos. Al estar de acuerdo en estas soluciones comunes, podemos entonces tenerlas presentes al momento de elegir el siguiente administrador de la ciudad, del departamento o del país, según sea el caso.



Muchas de nuestras necesidades son profundas y sentidas, no basta con una sola administración para solucionarlas. Sabemos que cuatro años no alcanzan para transformar dolores que vienen arrastrándose hace años. Pero, si no se trabaja en ellos durante ese periodo, sí alcanzan esos cuatro años para agravarlos.



Es claro que no existe una sola persona que pueda lograr atender las problemáticas y acabar con nuestra dolencia, pero dicho gobernante sí puede avanzar en plantear los cimientos de su solución. Por esto, debemos tener en cuenta que la comunicación y la rendición de cuentas del avance de la gestión del mandatario debe ser permanente, transparente, fluida y siempre de cara a la ciudadanía. De esta manera podemos saber qué problemas encontró en su implementación, qué tanto avanzó y qué quedó faltando, para exigirle al siguiente mandatario construir sobre lo construido, para nuestro beneficio y el avance de toda sociedad.



La definición de esa agenda debe hacerse de manera participativa, clara y concisa. El dejar temas en el aire, sin poderse medir su avance o implementación, permite que al mandatario de turno no se le pueda hacer exigible su cumplimiento. En el mismo sentido, dicha agenda debe realizarse previo a la escogencia del mandatario, para tener claro por qué se va a votar por una persona específica, sobre otra. Más allá de las divisiones políticas o del marketing que haga ver a un candidato más atractivo que otro, la elección debe hacerse basado en sus capacidades de avanzar en la agenda propuesta. Es para eso que, con nuestros impuestos, le vamos a pagar su salario durante los siguientes cuatro años; para que trabaje en cumplirla.



Ahora bien, cabe resaltar que entre más grande es nuestra sociedad, mayor es la diversidad de necesidades que tenemos que atender como comunidad. Lo importante en estos momentos no es que la agenda sea lo más comprensiva posible, sino que arranque con los mínimos y nos enseñe a trabajar juntos. Con esto, poco a poco, mandatario a mandatario, iremos avanzando en solucionar los problemas que más aquejan a nuestra comunidad.



Cali Para Mí es la apuesta de 18.000 caleños por construir esta agenda de ciudad. Si no han tenido la oportunidad de revisarla, vale la pena que no solo conozcan lo que se ha adelantado durante un trabajo de dos años de construcción del documento, sino que también participen activamente de las jornadas a realizarse durante este primer semestre del año. Con ellas, se busca ajustar y aterrizar aún más los proyectos para poder iniciar nuestra apuesta de una ciudad construida en conjunto, con visión a mediano y largo plazo, a partir de las elecciones locales de 2023.



* Director Ejecutivo Unidad de Acción Vallecaucana