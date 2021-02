Un gran simposio

Febrero 13, 2021 - 11:00 p. m. 2021-02-13 Por: Carlos E. Climent

Un reconocido grupo de profesionales nacionales e internacionales participó en este simposio y corroboró que es posible disminuir la morbilidad y la mortalidad de esta virosis si se actúa tempranamente, lo cual se constituye en un avance científico clínico de gran trascendencia. Ha demostrado también el liderazgo científico de la Universidad del Valle que ha permitido un trabajo coordinado entre autoridades académicas, sanitarias y gubernamentales por el bien común, sin arrogancia, ni egoísmos, ni intereses económicos. El simposio deja claro que hay tratamientos eficientes que están disponibles mientras la vacuna, que todos tenemos que ponernos, cubre a la mayoría de la población. Pero hasta que esa cobertura no se logre, y el día está lejano, muchas personas más van a morir.



El grupo de médicos colombianos que participó en el simposio ha puesto en práctica, en tiempo récord, estrategias terapéuticas tempranas que han beneficiado a varios miles de personas en las laderas de la ciudad de Cali, los barrios marginales, los hospitales geriátricos de primer nivel y la población general. El tratamiento ambulatorio realizado en los hogares ha puesto en evidencia que muchos pacientes no quieren, o no pueden, ir al hospital. Y que no pocas veces es el mismo sistema de salud el que los devuelve a la casa. Este Simposio ha subrayado que es necesario diferenciar “la infección por el virus” de “la enfermedad Covid- 19”:

El virus del SARS CoV 2 se puede atacar con mucho éxito en su estadio inicial (Fase I, temprana) para disminuir su agresividad e impedir que se convierta en “la enfermedad Covid- 19”.



En las fases más avanzadas, cuando ya se ha instaurado la enfermedad Covid- 19, lo que ocurre es una desregulación del sistema inmunológico (Fase II, pulmonar y Fase III, coagulatoria). En esos momentos ya no se está atacando al virus, sino tratando de remediar los efectos de la brutal respuesta del propio organismo frente al virus. En otras palabras, es la reacción defensiva del mismo organismo, tratando desesperadamente de defenderse de la agresión viral, la que termina matando al paciente. Solo en Colombia ha ocasionado, a la fecha, 55.000 muertes. Este grupo de médicos, y muchos más a nivel global han utilizado, simultáneamente varios antivirales, en combinación con otros fármacos y han probado, sin lugar a dudas, que son muy útiles en la primera etapa del contagio. Se trata de fármacos de bajo costo, inocuos, con efectos secundarios mínimos, con efectos antiinflamatorios claros y que combaten el virus a través de múltiples mecanismos de acción.

Este grupo recomienda mirar con detenimiento los estudios clínicos y las intervenciones tempranas que han permitido salvar muchas vidas. Y propiciar una discusión racional, abierta, de los hallazgos presentados en este simposio no solamente con las entidades gubernamentales, sino con los profesionales de la salud que aún tienen reservas al respecto de la bondad de esta estrategia.



En este enlace de YouTube estará almacenada, en unos días, la grabación de este evento.