La pandemia del pesimismo

Diciembre 17, 2022 - 11:20 p. m.

2022-12-17

Por:

Carlos E. Climent

El COVID-19 causó un grave daño en el equilibrio emocional de la gente, pero tal efecto sólo vino a verse con claridad a raíz de la supuesta finalización de los contagios. Cuando empezamos a asumir que habíamos superado la contagiosidad de la peor plaga del siglo XXI, lo cual desafortunadamente no es cierto, también nos empezamos a dar cuenta de su impacto emocional, representado en un pesimismo generalizado.



A esta temible virosis se han sumado los elementos negativos del medio ambiente que operan a todos los niveles. A continuación, se destacan unos pocos: *La incertidumbre generada por los cambios políticos abruptos.



*Una galopante inflación que anula los incrementos salariales.



*La inseguridad.



*La amenaza de una guerra nuclear.



*La negativa de las grandes potencias para preservar el ecosistema.



*La proliferación cada vez mayor de líderes políticos expertos en envenenar y dividir a través de mensajes negativos y noticias falsas.



*El aislamiento creciente de las personas.



*El egoísmo y la ambición desmedida de quienes no están interesados de verdad en los problemas de los más necesitados.



*Y un largo etcétera que conforma la realidad cotidiana de mucha gente.



Todos los factores mencionados, solos o en conjunto, en el campo emocional generan actitudes negativas, angustia, desesperación y llevan al pesimismo, a la depresión y al suicidio. En el terreno físico, las actitudes negativas son



tóxicas para el organismo porque llevan a procesos inflamatorios (sufrimiento celular crónico) que conducen al deterioro somático y a la enfermedad. Para enfrentar este panorama se necesitan más, muchas más, personas capaces de transmitir mensajes positivos a quienes las rodean:



*Que puedan decir con propiedad que TODO no está mal. Que el mundo no se va a acabar.



*Que no se desgasten dejándose picar pleitos inútiles frente al discurso negativo que los indigna.



*Que puedan ofrecer una visión diferente del negativismo destructivo de quienes se creen poseedores de la verdad absoluta. Que desde su esquina puedan orientar positivamente al que se les acerque.



*Que puedan afirmar con conocimiento de causa que, si bien estamos viviendo momentos muy difíciles y dolorosos, estamos en la mejor época de la humanidad, pues jamás habíamos estado en un punto tan decisivo para lograr desarrollos tan extraordinarios.



*Educadores que puedan trasmitir las maravillas de la creatividad, la curiosidad y la investigación.



*En suma, se requieren líderes con capacidad de transmitir conceptos optimistas a los demás.



Un líder positivo puede ser un buen amigo, un equilibrado cabeza de familia, el directivo de una empresa, un colega generoso, un cónyuge ecuánime y, para estar a tono con los tiempos, el capitán de un equipo de fútbol que toma decisiones osadas en momentos críticos.



Los verdaderos líderes motivan y convencen porque hablan desde el fondo del corazón, que es donde nace la certeza que erradica el pesimismo y convierte una derrota en victoria.



Nota: A mis amables lectores les deseo un año nuevo optimista, con salud y en paz. Esta columna reaparecerá el 22 de Enero de 2023.