En la puerta del horno se quema el pan

Febrero 06, 2021 - 11:00 p. m. 2021-02-06 Por: Carlos E. Climent

Solo en Colombia, el Covid-19 ha cobrado, a la fecha, la vida de

más de 55.000 personas, pero, tristemente, muchas más van a morir antes de que termine esta plaga, en buena parte debido a la desinformación y a las creencias que llevan a las personas a tomar graves riesgos:



“Conozco muy bien a mis parientes y amigos, así que me puedo reunir con ellos sin tantos cuidados porque no me van a contagiar”.

FALSO. Pertenecen a burbujas diferentes y se desconocen sus contactos previos.



“Mis nietos son divinos y me resulta imposible no abrazarlos. Además, son inofensivos”.

FALSO. Los niños pueden ser una fuente importante de contagio, pues lo adquieren de otros niños y como portadores sanos contagian a quien se les acerque sin que nadie lo sospeche.



“La vacuna llegó, entonces ya nos podemos relajar”.

FALSO. Las vacunas actuales son un logro científico de enorme importancia y es necesario vencer la resistencia a su aplicación. Y entender que las vacunas, a lo largo de la historia de la humanidad, han salvado billones de vidas. Pero la llegada de la actual vacuna no es una razón para relajarse.



“Como ya estoy vacunado no tengo que preocuparme de nada”.

FALSO. La vacuna no garantiza la inmunidad en un 100% de los casos, así que es vital que las personas vacunadas sigan indefinidamente las normas sanitarias por su propia seguridad y la de los demás. El efecto de la vacuna es temporal y no se sabe cuánto tiempo dura su protección.



“Como me dio Covid ya quedé inmunizado”.

FALSO. El haber sufrido de Covid no significa que la persona quede inmunizada para siempre. Son muchos los casos en los que la persona vuelve a infectarse. Manaos, por ejemplo, donde un 76 % de esa ciudad brasileña ya estuvo infectada, hoy está sufriendo una segunda ola de reinfecciones. Adicionalmente se sabe que si la persona logra la inmunidad (por haberse infectado o vacunado) y no se sigue cuidando puede, como portadora sana del virus, contagiar a otras personas.

Es el momento de mayor peligro por la tendencia de la gente a pensar con el deseo, a aferrarse a ideas falsas que incrementan el riesgo del contagio y a relajarse por la sensación de que la solución ya está al alcance de la mano. Pero también por la elevada carga viral del ambiente representada en un mayor número de casos circulantes y por la presencia de cepas más contagiosas.



Por tanto, la verdadera protección está en la voluntad responsable de TODOS para no pensar con el deseo, para ilustrarse sobre el tema, y para continuar observando de manera indefinida y estricta las medidas sanitarias conocidas:



*Usar la mascarilla (preferiblemente doble) de manera permanente y adecuada.



*Mantener la distancia física de dos metros.



*En la medida de lo posible, solo reunirse con familiares y amigos en espacios abiertos y donde sea fácil mantener la distancia física al aire libre.



*Lavarse las manos constantemente.



*No tocarse la cara.



Nota: Recomiendo el Simposio internacional de la Universidad del Valle, Febrero 11 de 2020 de 8-12 am:

‘Tratamiento temprano del Covid- 19’ Gutiérrez, O., Corral R., Kory. P., Marik, P.



Siga este link: https://us02web.zoom.us/j/81478079514?pwd=ZFFZdWF2WC9kb3NzNmlQWUswQnAvUT09#success