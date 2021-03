El huracán Covid

Marzo 06, 2021 - 11:00 p. m. 2021-03-06 Por: Carlos E. Climent

Si bien muchos científicos están empezando a ver señales de debilitamiento del virus que probablemente obedecen a factores misteriosos del mismo virus, que permiten pensar que esta pandemia, al igual que las anteriores, desaparecerá de la misma forma caprichosa como llegó, todavía falta mucho tiempo y por esa razón es preciso tener en cuenta otros conceptos.



Michael Osterholm, director del Centro de Investigaciones de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Minnesota y una autoridad mundial ha pronosticado, con relación a la actual pandemia, que lo que le espera a la humanidad es “un Huracán Grado 5”. Tal pronunciamiento busca presionar el aumento de la velocidad de los programas de vacunación, pero en especial mejorar la conciencia al respecto de la autoprotección.



Apoyan esta predicción las reinfecciones y en especial las mutaciones del virus que están apareciendo cada día en números mayores, mucho más contagiosas y letales que la actual. También la lentitud de la aplicación de la vacuna, una situación de la cual solamente escapan unas pocas naciones del mundo. En países de menores recursos, como Colombia, un programa de vacunación que cubra al 80 % de la población va a tomar muchísimo tiempo en el cual la gente se va a seguir muriendo.



Pero es la relajación de las normas sanitarias, el factor que más va a contribuir a la escalada de la actual pandemia.



Por todas las razones anteriores es preciso entender que los peligros siguen existiendo, independientemente de si la persona está vacunada o ya sufrió la enfermedad. Y que es preciso informarse sobre lo que puede hacer cada persona AHORA MISMO para enfrentarlos y para no relajarse.



Hay que repetir hasta la saciedad que el distanciamiento físico debe ser de 2 metros entre una persona y otra cuando pertenecen a burbujas diferentes, las reuniones deben ser de máximo cuatro personas, siempre deben ser al aire libre y el lavado de manos debe ser constante.



Y por supuesto, aprender a utilizar bien el arma más poderosa de protección: el tapabocas o mascarilla, que muchas personas usan inadecuadamente. Este debe utilizarse DOBLE y con ajustadores que se acomoden al contorno de la nariz ya que estudios recientes (1) han demostrado que dos tapabocas de dos capas cada uno, con ajustadores adecuados, reducen la filtración del virus en un 96.4 %, si ambas partes, la fuente infectada y el recipiente sano, lo utilizan.



Por tanto, la observación estricta de estos principios depende mucho más de la disciplina y la voluntad de cada persona, que de los avances científicos, las acciones gubernamentales y las intervenciones sanitarias incluyendo los salvadores tratamientos médicos tempranos y la necesarísima vacuna que todos debemos ponernos.



Todo lo anterior implica sacrificios difíciles que han llevado a las personas al límite de su tolerancia, pero que resultan definitivos para la conservación de la salud y la preservación de la vida. El camino que todavía falta por recorrer demostrará la forma como las conductas de cada persona determinarán quien va a salir ileso y quien no, del destructivo huracán que se avecina.



(1) U.S.Center for Disease Control (CDC).