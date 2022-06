Junio 11, 2022 - 11:30 p. m.

2022-06-11

Por:

Carlos E. Climent

Un farsante redomado que jamás habla con claridad, ni da la cara, sabe que su fuerza reside en la sombra, en el aposento del burócrata.



La siguiente descripción, que en algunos casos es una caricatura del político y en otros se asemeja a la realidad en algunas partes del mundo, es una condensación de “Los antisociales en la política”, un capítulo del libro “La Locura Lúcida”, Panamericana 2014, inspirado en el texto de Stefan Zweig, “Fouché, El Genio Tenebroso”.



“Camuflado por su enorme talento para el mal y sus dotes de gran manipulador, logra sobrevivir los horrores de la más espantosa revolución, pasándose de un lado a otro dependiendo de las circunstancias. Dotado de una natural antipatía para ligarse completamente o algo, o a alguien”. “Cuando presiente que su hora ha llegado, sale de su silencio para encabezar la proclamación de un decreto que busca castigar a sus enemigos políticos. Su frialdad imperturbable lo lleva en el momento decisivo a traicionar y derribar por la espalda al amigo de antaño”. “Durante años aprende el arte de callar, la ciencia magistral de ocultarse cuando es conveniente, y se convierte en un maestro para observar y conocer el corazón humano”.



“En cada paso de su carrera política hace gala de manera suave, y por lo tanto difícil de interpretar como algo censurable, de su gran desprecio por la humanidad, arma con la cual supera con gran frialdad las crisis más difíciles”. “Conocedor de la cobardía de la gente, sabe que un gesto feroz y un ademán de terror, ahorran casi siempre el terror mismo”.



“Su carácter frío y calculador lo hace un malabarista mental, con más de zorro que de tigre”. “Su insaciable ambición e imbatible condición camaleónica le permiten el escalamiento y el arribismo descarados”.



“Sabe qué halaga a sus electores y promete lo que con certeza sabe que no podrá cumplir”. “Su poder consiste en estar bien informado lo que lo hace temible hasta para los más poderosos y su fin último es el beneficio personal. El medio es la falsa modestia, la manipulación, el cálculo, las apariencias, la superficialidad, la mezquindad y el egoísmo sin límites”.



“Nadie iguala al genio tenebroso en su inteligencia, astucia, audacia, perseverancia, autodisciplina, paciencia y capacidad de sacrificio. Con su cálculo frío y su enorme flexibilidad, pasa del banco de los moderados al grupo de los radicales, sin tan siquiera pestañear”. “Nadie lo supera en su impasibilidad frente a las provocaciones, ni en su sangre fría frente a las crisis. Su extrema frialdad es precisamente lo que lo lleva a las traiciones más obscenas”. “Pero la gente no olvida ni perdona, y como suele suceder con todos los manipuladores por hábiles que sean, a este genio perverso del disimulo también le llega la hora. Su vanidad, hábilmente encubierta, no le permite renunciar a tiempo. Y como no aprende a luchar contra los “fantasmas” de sus víctimas, finalmente es derrotado y desterrado. Muere solitario, rodeado del odio de todos sus conocidos, de todos los que otrora le temían y despreciado por la historia”.