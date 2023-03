De Baretta a bareta

Marzo 20, 2023 - 11:40 p. m.

2023-03-20

Por:

Bernardo Peña Olaya

Años 80 siglo pasado, sábados 10:00 p.m. Canal 7 (sólo había dos canales de TV), sonaba la voz de Sammy Davis Jr. para anunciar el capítulo de Baretta, el detective menos ortodoxo de la policía gringa, experto en el disfraz, solterón acompañado por la cacatúa Fred, vivía en un cuartucho y su amigo era un proxeneta que además era informante.



Tony Baretta, interpretado por el fallecido Robert Blake no solo bautizó así al cacho de bareta, también marcó a una generación, la serie ya era vieja y había sido cancelada en Estados Unidos con tres temporadas que finalizaron en 1978 pero aquí todo llegaba tarde y a comienzos de los 80 estaba en furor.



El mundo era muy diferente, los derechos civiles eran cosa reciente y los papeles de malos, vagos y delincuentes como el de Rooster (el ‘sapo’ informante de Baretta) estaban reservados a los actores negros. Las mujeres no existían o estaban destinadas a ser las novias abnegadas y serviciales como Jenny, ‘mi bella genio’.



La Tv colombiana se nutría de enlatados de vaqueros y de ciencia ficción de los años 60 (Gran Chaparral, Bonanza, Viaje a las Estrellas y Tierra de Gigantes), protagonizadas por hombres blancos hasta que aparecieron los Ángeles de Charlie (las protagonistas eran todas blancas) para marcar la revolución sexual, cuyo culmen alcanzaría la Mujer Maravilla ya bien entrados los 80.



Los únicos protagonistas negros eran Arnold y Willis, dos niños del Bronx adoptados por un millonario, el señor Drummond y su hija, todos los actores tendrían finales tristes luego del éxito mundial de la comedia. Bill Cosby y will Smith vendrían a ser los primeros actores que protagonizaban comedias sobre familias completamente afroamericanas.



La semana pasada, por primera vez dos actores asiáticos, Michelle Yeoh y Le Huy Quan, ganaron como mejor actriz principal y mejor actor de reparto respectivamente, en los premios Oscar. No digo que todo tiempo pasado sea mejor, pero para los nacidos en la segunda mitad del Siglo XX, antes del internet y las plataformas de Streaming con su oferta infinita y los cientos de canales de todo tipo de la Tv por cable, había mucho más para ver con menos oferta.



Bastaba ‘Naturalia’ con doña Gloria Castaño para estar al día en ecología y medio ambiente, ‘Teledeportes’ con Hernán Peláez para seguir la actualidad deportiva mundial y esperar ocho días a Baretta para vivir, a escondidas de los papás, las aventuras de las calles más peligrosas. Esto me recuerda que debo renovar la suscripción de Netflix.