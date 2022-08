Unidos por Cali

Agosto 24, 2022 - 11:35 p. m.

2022-08-24

Por:

Benjamin Barney Caldas

Unidos en contra de la corrupción a todos los niveles, principiando por impedir los proyectos y contratos asignados a dedo por las Autoridades Municipales y sus diferentes organismos, pero igualmente la deshonestidad de los comerciantes que se quedan con los impuestos que pagan sus clientes, o los sobornos de los particulares para evadir leyes y normas. Unidos para fomentar la honradez a todos los niveles, principiando por dar buen ejemplo en los espacios urbanos públicos de la ciudad (calles, plazas y parques), con un adecuado comportamiento y respeto por los otros; e insistir en la educación cívica a todos los niveles, de la escuela a la universidad, desde la casa a la ciudad.



Unidos a favor de la oficialización del Área Metropolitana de Cali, la que ya existe de hecho pero fuera de control, y que se estimulen en ella las ciudades dentro o fuera de la ciudad, alrededor de centralidades peatonales, ya identificables en diversos sectores de Cali, a las que se pueda ir caminando o en bicicleta; y conformadas por barrios de supercuadras de solo tránsito local. Unidos a favor de que se considere todo lo anterior para proceder a incluirlo en las nuevas localidades previstas en la nueva condición de Cali como Distrito Especial (a lo que se debería reducir su larguísimo nombre) y que hay que socializar debidamente en toda esta subregión del Valle del Cauca.



Unidos para consolidar los ejes urbano-regionales de Cali, los que unirían entre ellas las ciudades dentro de la ciudad, y estas con las que están afuera como Yumbo y Jamundí; y cuyo cruce sería el nuevo Centro de Cali, justo al lado del histórico. Unidos para unirnos por un eje norte-sur a lo largo del actual corredor férreo, incluyendo el tren de cercanías, una autopista urbana, sendas ciclovías, el par vial de las Cls. 25 y 26, amplios andenes arborizados y con pórticos al lado, y una alameda junto con generadores eólicos a todo su largo. Y transversalmente por un eje oeste-este que uniría la llamada “salida al mar” con la Recta a Palmira, por el par vial de la Av. Colombia y la Cra. 1ª norte, y a continuación la Cra. 1ª junto con otro tren de cercanías, que luego se prolongaría a Buenaventura.



Unidos para crear un cuerpo de Guardias Municipales a partir de los actuales Guardas de Tránsito, que complemente a la ya existente Policía Distrital para tener seguridad en la ciudad, y que ejerza el control no solo del tránsito de vehículos (camiones, diferentes buses, taxis, carros, motos y bicicletas) y peatones, sino también del ruido ajeno, los usos del suelo, y las remodelaciones y construcciones sin permiso. Unidos para fomentar el respeto por la ciudad en tanto artefacto y de contera a todos sus diversos habitantes y sus diferentes tradiciones, y que estas deben protegerse.



Unidos para que en las próximas elecciones para Alcalde y concejales de Cali, poder votar mayoritariamente por aquellos candidatos que apoyen estas propuestas o similares, y solo con los cambios que les sean pertinentes; o por otras que les sean complementarias y no innecesariamente incompatibles. Unidos para poder elegir ideas a partir de conocimientos, experticias y experiencias y no de ideologías, y hacerlo sin polarizaciones, populismos ni posverdades; y ser conscientes de que la corrupción comienza en las elecciones comprometiendo la verdadera democracia, tan necesaria en las ciudades para beneficio de sus ciudadanos, los que en Cali se deben unir por sus respectivas ciudades.