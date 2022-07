Julio 20, 2022 - 11:35 p. m.

2022-07-20

Por:

Benjamin Barney Caldas

Se trata de buscar aquello que ofrezca menos dificultades y en lo que no predomine su elaboración sobre sus objetivos, mas no lo simplemente simple y populista. Por ejemplo, valorar a fondo lo que significa para su progreso en muchos aspectos el que en toda Latinoamérica se hablen apenas dos idiomas; español, la gran mayoría, y su lengua hermana el portugués; o el que se comparta un solo continente y en él una geografía, subtropical, tropical y meridional; una historia, pre y poscolombina; y no pocas tradiciones locales. Como dijo Einstein: “Hay que simplificar las cosas, tanto como sea posible, pero no más”.



En Colombia sus primordiales problemas actuales, entre ellos la pobreza, la inseguridad, la sobrepoblación, la discriminación económica, social, étnica o de género, la carencia de civismo y cultura urbana, y la destrucción de la naturaleza, se deberían enfrentar simultáneamente enfocándose ante todo en las principales causas comunes de los mismos: la falta de control a muchas actividades y en muchos espacios públicos; el narcotráfico, la corrupción a todos los niveles, la falta de conocimientos en muchos aspectos de sus habitantes, la burocracia estatal, y los malos gobiernos nacionales, departamentales y municipales.



Por eso mucho ayudaría, funcional y económicamente, que se fusionaran sus 18 Ministerios quedando sólo diez, pero conservando sus nombres inicialmente para no crear confusiones: Ministerio de Cultura y educación; Ministerio de Ambiente, Energía y Desarrollo Sostenibles; Ministerio de Ttransporte, Ciudad y Vivienda; Ministerio de Comunicaciones; Ministerio de Trabajo, Comercio, Industria y Turismo; Ministerio de Minas y Agricultura; Ministerio de Salud y Protección Social; Ministerio de Hacienda y Crédito Público; Ministerio de Relaciones Exteriores y Defensa Nacional; y Ministerio del Interior, Justicia y Derecho.



Y para facilitar la gobernabilidad, reducir los 32 Departamentos, los que se podrían agrupar en tan sólo 10 grandes regiones: San Andrés y Providencia, la Costa Caribe, las del Pacífico Norte y Sur, las Occidentales Norte y Sur, las Orientales Norte y Sur, los Llanos y la Amazonia. Y cada una de estas regiones conformada por sus pocos departamentos más tradicionales; por ejemplo, la región Sur Occidental lo estaría por el nuevo Valle del alto Cauca; el Cauca Andino y el Nariño Andino, y estos departamentos más pequeños divididos en comarcas, por ejemplo, el nuevo Valle del Cauca en una Norte, otra Central y otra Sur.



Finalmente, también ayudaría mucho el que se adoptara en el país el voto por orden de preferencia (ranked voting), evitando así las segundas elecciones, ya que a unos pocos candidatos se les sumaría la votación que logren como primera, segunda o tercera preferencia, y así ganaría el que ha sido considerado como una opción por más votantes, o sea el candidato que les llega más a más ciudadanos. Y en el caso de que se trate de escoger alternativas para cualquier decisión a tomar en el Congreso, las Asambleas y los Concejos Municipales, por la que más se vote sería la que más convence a más personas.



