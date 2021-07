Precisiones

Julio 07, 2021 - 11:35 p. m.

2021-07-07

Por:

Benjamin Barney Caldas

Como advierte Michael J. Sandel, “nuestras opiniones dirigen nuestras percepciones” (La tiranía del mérito ¿Qué ha sido del bien común? 2020, p. 143) y es lo que ha ocurrido con algunos comentarios sobre el caso del Mirador de Belalcázar por lo que vale recordar el significado que les da el DLE a algunos de los términos usados, pensando en que, como lo dijo Henri Poincare, “una palabra bien elegida puede economizar no sólo cien palabras, sino cien pensamientos” y, sobre todo en lo de El Mirador de Belalcázar ayuda a evitar las interpretaciones sesgadas o miopes, o producto de preconceptos o del simple desconocimiento, lo que impide un debate serio y procedente al respecto.



Según la Unesco, el patrimonio cultural es la herencia cultural propia del pasado de una comunidad, con la que esta vive en la actualidad y que transmite a las generaciones presentes y futuras. Comunidad es el conjunto de las personas de un pueblo, región o nación. Generación es el conjunto de personas que tienen aproximadamente la misma edad.

Herencia son los rasgos o circunstancias de índole cultural, social, económica, etc., que influyen en un momento histórico procedentes de otros momentos anteriores. Cultura es el conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, o grupo social. Pasado es el tiempo que pasó.



Transculturación es la recepción por un pueblo o grupo social de formas de cultura procedentes de otro, que sustituyen de un modo más o menos completo a las propias. Mestizaje es el cruce de razas diferentes, el conjunto de individuos que resultan del mismo, o la mezcla de culturas distintas, que dan origen a una nueva. Originario es que da origen a alguien o a algo, o lo que se trae de algún lugar. Raza es cada uno de los grupos en que se subdividen algunas especies biológicas, y etnia es una comunidad humana definida por afinidades raciales, lingüísticas, culturales y demás. Étnico es lo perteneciente o relativo a una nación, raza o etnia, y racial lo es a una raza.



El Mirador de Belalcázar es un monumento erigido en 1937 para conmemorar, con una estatua de su fundador, los cuatro siglos de existencia de la ciudad de Santiago de Cali. Ciudad es el conjunto de edificios y calles, regidos por un ayuntamiento, con una población densa y numerosa dedicada a actividades varias y no sólo a las agropecuarias. Erigir es instituir o levantar algo y darle un carácter que no tenía.

Fundador es el que funda y fundación es el establecimiento y origen de algo, como una ciudad. Monumento es una obra pública en memoria de alguien o de algo. Mirador es un lugar bien situado para contemplar un paisaje. Estatua es una escultura a imitación de una persona.



Dice La Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU en su Artículo 1 que: Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Libertad, Igualdad es equiparación de todos los ciudadanos en derechos y obligaciones. Digno es merecedor de algo. Derechos son los principios y normas que regulan las relaciones humanas de una sociedad. Protestar es expresar la oposición a alguien o a algo. Vandalismo es ese espíritu de destrucción que no respeta cosa alguna. Respetar es la atención que se observa al ejecutar una acción o que se guarda a una persona.

