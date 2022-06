Cambio climático y político

Junio 01, 2022 - 11:35 p. m.

“Más atención al futuro de la especie humana” titula Antonio Albiñana su columna de El Tiempo del 29/05/2022 y señala que: “En el cierre de las campañas para la Presidencia […] ha sorprendido la poca o nula atención de los candidatos a los problemas que tienen hoy en juego el sufrimiento de la humanidad y hasta la propia supervivencia de la especie humana”.

Cabe preguntar ¿cuáles son las propuestas con respecto al cambio climático y la contaminación del medio ambiente, de los dos candidatos que quedan? ¿Qué opinan ellos de las fuentes no convencionales de energía renovable, Fncer, de las que escribe Gerardo Cañas en El poder de las energías renovables, 2022?



Cuál de los dos candidatos entenderá mejor que en Colombia, por estar en el trópico y muy cerca de la línea ecuatorial, y contar con tres largas cordilleras, dos extensas costas y enormes llanuras, las mejores alternativas para producir energía no generadora de gases de efecto invernadero que lleven al cambio climático, son la solar, la eólica y, sobre todo, la minihidráulica; energías que por lo demás no son contaminantes del aire, la que, informa Antonio Albiñana, es la que más muertes produce en el mundo: 6,7 millones anuales, seguida por la del agua: 1, 4 millones. Y que hay que proteger la selva amazónica a toda costa y lograr que el país sea ayudado y justamente compensado por eso.



De los dos candidatos, cuál entenderá que en las ciudades hay que racionalizar el consumo de energía y agua potable, y evitar su desperdicio; que, como propone Bill Gates en, Cómo evitar un desastre climático, 2021, hay que “aprovechar la legislación urbanística para aumentar la densidad a fin de reducir los trayectos de casa al trabajo y, en caso necesario restringir el acceso de vehículos de combustibles fósiles a las calles del municipio. También poseen la capacidad de dictar políticas de edificación verde, electrificar sus flotas de vehículos y establecer directrices de contratación pública, así como requisitos mínimos de eficiencia para los edificios de propiedad municipal”.



¿Cuál de los dos candidatos estará más capacitado intelectual y políticamente, para sacar adelante las medidas necesarias para enfrentar el cambio climático en Colombia, y cumplir con el Acuerdo de París de 2015? Acuerdo (refrendado por el COP 26, Glasgow, del 01-12/11/ 2021) en el que Colombia se comprometió a: “Reducir el 20% de sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) para 2030, teniendo como punto de partida el inventario de emisiones nacionales de 2010; y aumentar la reducción de sus emisiones de GEI a un 30% si recibe apoyo internacional” (https://www.wwf.org.co). ¿Cuál de los dos candidatos ha hablado al menos algo al respecto?



En definitiva, dice Antonio Albiñana, citando a Noam Chomski, se trata de “evitar el suicidio de la especie y con él llegar a la sexta extinción masiva. La decisión está en nuestras manos”. Y, finalmente, también está en nuestros votos ya que tratar de impedir el cambio climático debe llevar a un cambio político y de las ciudades, las que deben volver en diversos aspectos a los ejemplos de las polis de la antigüedad, es decir, a reconfigurarse como ciudades dentro de la ciudad a base de supermanzanas de tránsito local; y entonces no basta con que lo entiendan a fondo los próximos alcaldes sino igualmente los próximos presidentes, principiando por el que ahora sea elegido.



