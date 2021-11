Videos muestran cómo fue la persecución que terminó en la muerte de Octavio Ocaña

Octavio Ocaña, el joven actor mexicano que murió en confusos hechos el pasado viernes, fue perseguido durante varios minutos por una patrulla policial, antes del momento en el que recibió el disparo que terminó con su vida.



Así quedó registrado en varios videos de cámaras de seguridad que grabaron los momentos en la camioneta marca Jeep color gris avanzaba con gran velocidad por las calles del municipio de Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México.



Durante el trayecto, el vehículo esquiva varios automotores mientras es seguido de cerca por el carro de la Policía.



Incluso, en una glorieta, la camioneta en la que iban el actor y dos personas más alcanza a golpear levemente a un carro de valores.

#TvMexNoticias Difunden video de la persecución donde el actor Octavio Ocaña "Benito” huye de la policía municipal de #CuautitlánIzcalli pic.twitter.com/JEZxl0fMCF — TvMex (@tvmextv) October 31, 2021

Las cámaras registran hasta el momento en que el automotor de Octavio Ocaña acelera y sigue hacia la autopista Chamapa-Lechería, dirección a Atizapán de Zaragoza, donde el vehículo terminaría estrellado contra un muro de tierra.

El actor mexicano Octavio Ocaña, el popular "Benito" en la serie "Vecinos", murió anoche en México en circunstancias extrañas. Se sabe que la Policía hizo señal de alto a su camioneta pero no obedeció. Tras una persecución se estrelló contra un muro. El cuerpo tenía un balazo. pic.twitter.com/uHBCSDgonW — Alex Pineda (@lexpineda) October 30, 2021

El actor murió producto de un disparo en la cabeza que, según la Fiscalía, se habría causado él mismo de manera accidental con el arma que llevaba en su mano derecha mientras conducía la camioneta.



Las autoridades aseguraron que la persecución inició luego de que los policías le hicieran el 'alto' al vehículo, pero el conductor hiciera caso omiso y acelerara.



Agregaron que dentro del auto encontraron tres latas de cerveza vacías y una botella de vidrio con etiqueta 'José Cuervo Tradicional', que también estaba vacía.



"El dictamen de toxicología realizado a la persona fallecida determinó positivo a alcohol, con presencia de etanol por arriba del punto de corte (80mg/ml), con una concentración de 143/mg/dl; de igual manera, resultó con presencia de tetrahidrocannabinol por arriba del punto de corte (50ng/ml), la cual fue mayor a 100ng/ml", revelaron.



El artista alcanzó a ser trasladado al hospital de Lomas Verdes, donde falleció a causa de la gravedad de la herida de bala.

¿Accidente u homicidio?

La muerte de Octavio Ocaña ha generado no solamente una gran conmoción en el gremio actoral del país sino que ha estado envuelta en medio de una fuerte polémica.



La Fiscalía del Estado de México ha sido duramente cuestionada en redes sociales por personas que consideran que detrás de la muerte del actor, reconocido por su papel de 'Benito Rivers' en la versión mexicana de 'Vecinos', hubo responsabilidad de los policías que lo persiguieron, y dudan que se debiera a un accidente.



Los cibernautas han asegurado que el arma con la que Ocaña terminó en sus manos habría sido 'plantada', pues en uno de los videos difundidos tras el accidente no se ve que el artista tuviera algo en las manos.



Octavio Pérez, padre del actor, expresó durante la velación del cuerpo su dolor e indignación por el hecho y cuestionó la versión oficial.



"No me pregunten de armas porque eso no existe, esas son cosas que le inventaron, claro que fue algo sembrado, tenía quien lo cuidara y ellos son los que traen arma", dijo el hombre, en declaraciones recogidas por el diario El Universal.



Y enfatizó: "estoy destrozado y esto va para todos los padres que han perdido un hijo como yo, están expuestos nuestros hijos por esta política que tenemos y por esa policía, que son unos corruptos, porque eso fue lo que pasó con mi hijo", a la vez que negó que hubiese habido drogas o alcohol involucradas.



Por su parte, una de las hermanas de Ocaña afirmó: "Si fue un caso de injusticia vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, y vamos a pedir justicia, y es algo que le queremos agradecer a toda la gente, porque ellos ya lo están haciendo".