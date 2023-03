Video: EE.UU. publica imágenes de su dron interceptado por cazas rusos

El ejército estadounidense publicó el jueves imágenes de la interceptación de su avión no tripulado por parte del ejército ruso sobre el mar Negro, en las que se ve cómo un caza rocía combustible sobre la aeronave en una maniobra claramente agresiva.



Las imágenes, publicadas en el sitio internet del Mando Europeo de Estados Unidos, duran unos 40 segundos y muestran a un Sukhoi 27 ruso pasando dos veces directamente por encima del dron, tras acercarse a él por detrás.



En la primera pasada no se aprecia ningún impacto entre las dos aeronaves, ni hay indicios de que el dron cayera. La maniobra "interrumpió la transmisión de video", detalla el sitio internet, indicando, no obstante, que se puede observar que la hélice del dron "está intacta".



Durante una segunda pasada -sin que se pueda establecer si se trata del mismo avión caza o de otro- la maniobra es similar pero esta vez la aeronave pasa aún más cerca del dron.



La transmisión de imágenes se interrumpe nuevamente. Cuando se reanuda, "se puede ver que una de las palas de la hélice está dañada", indica la Fuerza Aérea estadounidense.



El martes, el general James Hecker, comandante de las Fuerzas Aéreas estadounidenses en Europa, declaró que un MQ-9 Reaper que realizaba "operaciones rutinarias en el espacio aéreo internacional" había sido interceptado por cazas Su-27 y luego "alcanzado por un avión ruso, lo que provocó la caída y la pérdida" del dron.



Aunque reconoció que dos cazas habían interceptado el dron, Rusia afirmó no ser responsable de su caída.



Es la primera vez desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, el 24 de febrero de 2022, que un país de la OTAN admite haber perdido equipos con los que operaba en la inestable región.



Moscú subraya querer recuperar el dron para demostrar la implicación de Estados Unidos en las operaciones de Ucrania.



El miércoles, el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, precisó que una de las causas del incidente fue el "refuerzo" de las operaciones de espionaje estadounidenses.



El Secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, declaró que Estados Unidos seguirá volando "allí donde lo permita el derecho internacional

Estados Unidos reveló este jueves imágenes sobre cómo ocurrió el incidente en el que, mientras sobrevolaba el Mar Negro, un dron suyo fue interceptado por aviones rusos.



🎥 AFP - El País pic.twitter.com/juCaF8yo2n — El País Cali 📰 (@elpaiscali) March 16, 2023