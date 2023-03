Rusia y Estados Unidos intentan recuperar dron que se estrelló en el mar Negro

Rusia, acusada de haber derribado un dron estadounidense en el mar Negro, anunció el miércoles su intención de recuperar los restos del aparato que volaba cerca de Ucrania, pese a la advertencia de Washington contra cualquier tentativa de hacerse con los fragmentos.



"No sé si podremos recuperarlo, pero hay que tratar y trabajaremos en ello", destacó el secretario del Consejo de Seguridad ruso, Nikolai Patrushev, en declaraciones televisadas.



El jefe del servicio de inteligencia ruso SVR, Sergéi Naryshkin, indicó que el país tiene la capacidad "técnica" para recuperar el avión no tripulado.



El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, criticó a Rusia por negarse a asumir la responsabilidad del accidente e indicó que Estados Unidos está tratando de recuperar los restos del dron.



"Obviamente no queremos ver a nadie poniendo sus manos en él más allá de nosotros", dijo Kirby. "Hemos tomado medidas para proteger nuestros intereses", agregó.



Según la Fuerza Aérea de Estados Unidos en Europa, dos cazas rusos Su-27 interceptaron un dron MQ-9 Reapers en aguas internacionales el martes y las maniobras de uno de los aviones derivó en un accidente y en la "pérdida" del dron.

Vuelos "hostiles"

Estados Unidos responsabilizó a Rusia del incidente y calificó como "temeraria" y poco "profesional" la acción de los aviones rusos.



Pero Rusia niega cualquier error y el embajador ruso en Estados Unidos, Anatoli Antonov, calificó los vuelos estadounidenses cerca de las fronteras rusas como "hostiles".



"Suponemos que Estados Unidos se abstendrá de seguir especulando en el espacio mediático y detendrá los vuelos cerca de las fronteras rusas", afirmó Antonov en Telegram.



"Consideramos cualquier acción que incluya el uso de armas estadounidenses como abiertamente hostil", subrayó.



Ucrania acusó al presidente ruso, Vladimir Putin, de querer "expandir" el conflicto que se desató hace más de un año con la intervención militar rusa.



"El incidente con el dron estadounidense MQ-9 Reaper provocado por Rusia en el mar Negro es una señal de (Vladimir) Putin de que está dispuesto a expandir la zona del conflicto y a implicar a otras partes", declaró en Twitter el secretario del Consejo de Seguridad ucraniano, Oleksii Danilov.



Según Moscú, el accidente se produjo "en la zona de la península de Crimea", un territorio ucraniano anexionado por Rusia en 2014, cuando ese dron avanzaba "en dirección" de la frontera rusa.



Varios diplomáticos de la OTAN confirmaron el incidente, pero señalaron que no esperan una escalada de la confrontación.



Una fuente militar occidental, que habló con la AFP bajo condición de anonimato, afirmó que los canales diplomáticos entre Rusia y Estados Unidos pueden ayudar a mitigar las consecuencias.



La ofensiva de Rusia en Ucrania aumenta el temor a un enfrentamiento directo entre Moscú y la OTAN, cuyos países han suministrado armamento a Kiev.