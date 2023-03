Los investigadores de la ONU no encontraron pruebas de genocidio en Ucrania desde la invasión rusa en ese país, afirmaron el jueves, pero recomendaron seguir estudiando el tema.



"No constatamos que hubiera un genocidio en Ucrania", dijo a la prensa Erik Mose, uno de los tres comisarios a cargo de la investigación.



Pero añadió que "algunos aspectos pueden levantar interrogantes sobre este crimen".



En su primer informe redactado desde que Rusia inició su ofensiva contra Ucrania, el 24 de febrero de 2022, el equipo de investigación determinó que Rusia había cometido un amplio abanico de violaciones desde su invasión de Ucrania en febrero de 2022.



El grupo fue creado el año pasado por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, cuyos 47 Estados miembros deberán decidir en abril si prolongan su mandato o no.