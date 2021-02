¿Vacunar contra covid-19 primero a políticos y militares? Esto dice la OPS

Natalia Moreno Quintero

¿Debe un país vacunar primero contra el covid-19 a sus políticos y altos funcionarios civiles y militares? A juzgar por las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, no necesariamente.



Consultado sobre el tema durante una charla con usuarios de redes sociales el jueves, el subdirector de la OPS, Jarbas Barbosa, señaló claramente las prioridades para la vacunación anticovid recomendadas por el organismo, ente regional de la Organización Mundial de la Salud, OMS.



Dijo que primero deben ser inmunizados los profesionales de la salud, "porque son los más expuestos", así como los trabajadores en contacto con adultos mayores y en "áreas sociales claves para el país".



Agregó que después se debe buscar "salvar vidas", protegiendo "a los que tienen más posibilidades de desarrollar las formas graves (de la enfermedad) y morir por covid-19". En este grupo ubicó a los adultos mayores y adultos con enfermedades crónicas.



"Esas deben ser las prioridades, esa es la recomendación de la OMS y la OPS", señaló Barbosa.

No mencionó en particular ningún cargo público. Pero subrayó que la OMS/OPS se limita a aconsejar sobre los grupos prioritarios, pero son los países los que toman la decisión final.



"Los países tienen una decisión soberana sobre cómo va a ser su estrategia de vacunación", enfatizó.



Al detallar los aspectos que debe incluir un plan de vacunación nacional, Barbosa destacó la necesidad de atender varias dimensiones.



Esto incluye desde la revisión de los procesos regulatorios y de importación de vacunas hasta la evaluación de la cadena de frío para conservar las dosis, el entrenamiento del personal que debe administrar la vacuna y el diseño de una estrategia de comunicación a la población, aclarando qué vacunas se van a utilizar y qué grado de eficacia y seguridad han demostrado tener.