Una independentista catalana regresa a España tras cinco años de exilio

La independentista catalana Clara Ponsatí, que se encontraba en el extranjero desde hacía cinco años, regresó por sorpresa este martes a España, donde ya no corre riesgo de ser enviada a prisión tras una reciente reforma del Código Penal.



"He venido (...) a denunciar la vulneración sistemática de nuestros derechos", lanzó Ponsatí en una conferencia de prensa en Barcelona, horas después de haber llegado cruzando por tierra en automóvil la frontera con Francia.



Mediante una controvertida reforma del gobierno del socialista Pedro Sánchez, que cuenta en el Congreso con los apoyos de una parte de los independentistas catalanes, se eliminó del Código Penal el delito de sedición, que pesaba sobre Ponsatí y otros separatistas.



Ponsatí, que cuenta además con inmunidad por su condición de eurodiputada, pasó a estar acusada solo por desobediencia, por su papel en el fallido intento de independencia de Cataluña en 2017, un delito que no conlleva pena de cárcel.



Pero como de todas maneras la justicia española mantiene una orden de captura en su contra, está obligada a presentarse ante la justicia para ser imputada. Algo a lo que ella se niega.



"Si me detienen, deberán atenerse a las consecuencias", dijo, desafiante, asegurando que utilizará "todas las vías legales para defender [sus] derechos políticos".



Al igual que Carles Puigdemont, figura principal del movimiento separatista catalán, Ponsati se fue al extranjero tras el fracaso en octubre de 2017 del intento de secesión de Cataluña, la peor crisis política que vivió España en décadas.



Esta ex responsable de Educación bajo el gobierno regional de Puigdemont, se trasladó primero a Bélgica y luego en Escocia, donde fue profesora de economía en la Universidad de St. Andrews.



La justicia española pidió sin éxito su extradición hasta que la justicia escocesa archivó el procedimiento en agosto de 2021, cuando Ponsatí se fue Bélgica, tras su elección en el Parlamento Europeo.