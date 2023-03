Fracasó moción de censura de la extrema derecha contra el gobierno español de Pedro Sánchez

Una amplia mayoría de diputados españoles rechazó este miércoles una moción de censura contra el gobierno de izquierda de Pedro Sánchez promovida por el partido de extrema derecha Vox, que delegó en un veterano comunista su defensa en el Parlamento.



Tras unas catorce horas de debate que arrancaron el martes, la moción recibió 201 votos en contra, 91 abstenciones y 53 votos a favor, de los 52 diputados de la extrema derecha de Vox y de un exdiputado del partido liberal Ciudadanos, ahora independiente.



Le puede interesar: Bulgaria, discreta reserva de municiones para Ucrania



Para defender la moción, lanzada a dos meses de las elecciones municipales y regionales del 28 de mayo y a nueve de las legislativas previstas a finales de año, Vox eligió a una persona ajena al partido, una vieja figura comunista de 89 años, Ramón Tamames.



Opositor durante la dictadura de Francisco Franco (1939-1975), lo que le valió ir a prisión, fue uno de los líderes del Partido Comunista durante la transición hacia la democracia. En los últimos tiempos, no obstante, este profesor de Economía viró hacia la derecha.



Tamames defendió su papel el martes alegando la necesidad de proteger a la "nación" española de un gobierno de izquierda apoyado por partidos independentistas de Cataluña y el País Vasco.



"No vamos a votar a favor de esta moción por respeto a los españoles, y no vamos a votar en contra de esta moción por respeto a usted, señor Tamames", dijo antes de la votación Cuca Gamarra, la número dos del Partido Popular (PP, derecha), para justificar la abstención de su formación, la principal de oposición.



En una primera moción de censura de Vox contra el socialista Sánchez en octubre de 2020, el PP había votado en contra.



"La derecha tradicional (...) se acerca cada vez más a la ultraderecha", denunció ante los diputados Sánchez, afirmando que la actitud de los diputados del PP responde a que saben que "necesitan a Vox para poder gobernar" tras futuras elecciones.



Lea aquí: Putin "responderá" si Londres suministra a Ucrania municiones cargadas con uranio



Tercera fuerza política del país desde que llegó al Parlamento en 2019, Vox gobierna en coalición con el PP en la región de Castilla y León (norte), un modelo que espera replicar a nivel nacional si, tal y como auguran las encuestas, el PP gana las legislativas de fin de año pero se ve forzado a negociar con la extrema derecha para formar gobierno.



Las posiciones ultraconservadoras de Vox, particularmente sobre el aborto, han puesto en apuros en los últimos meses al PP, que busca distanciarse de la extrema derecha.



El jefe de Vox, Santiago Abascal, dijo sentirse "satisfecho" con la moción de censura pese a su derrota, ya que, a su juicio, en el debate quedó en evidencia que el de Sánchez es de "los peores gobiernos de nuestra historia".