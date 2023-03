Putin "responderá" si Londres suministra a Ucrania municiones cargadas con uranio 

El presidente ruso, Vladimir Putin, amenazó ayer con “responder” si Londres suministra a Ucrania municiones cargadas con uranio empobrecido, tras declaraciones en ese sentido de una responsable británica.



“Hoy (ayer) hemos sabido que Reino Unido (...) anunció no solo la entrega de tanques a Ucrania, sino también de obuses con uranio empobrecido (...). Si esto ocurre, Rusia se verá obligada a responder”, declaró el Mandatario, quien ayer recibió en el Kremlin a su homólogo chino, Xi Jinping.



“Parece que Occidente realmente ha decidido combatir a Rusia hasta el último ucraniano, no con palabras, sino con actos”, continuó Putin.

La viceministra británica de Defensa, Annabel Goldi, dijo el lunes por la noche, en respuesta a la pregunta de una parlamentaria de su país, que Reino Unido planea suministrar a Ucrania obuses “con uranio empobrecido”.



“Estas municiones son muy eficaces para destruir tanques y vehículos blindados modernos”, subrayó en su respuesta por escrito, explicando que los obuses están destinados a ser usados con los tanques Challenger que Londres entregará a Kiev.



El ministro ruso de Defensa, Serguéi Shoigú, aseguró, por su parte, que “Rusia sabe cómo responder”. “Veremos qué planean usar”, advirtió, considerando que se había dado “un paso más” en la escalada del conflicto en Ucrania que ya completó un año.



La organización nuclear británica Campaign for Nuclear Disarmament condenó la entrega de municiones con uranio empobrecido y alertó ayer, en un comunicado, que se trataría de un “desastre medioambiental y sanitario adicional para quienes viven en el corazón del conflicto”.

El uso de proyectiles de uranio empobrecido es criticado por los riesgos que implicaría para la salud de los soldados que los usan y de las poblaciones donde impacten.



“No a una guerra nuclear”

Rusia y China se pronunciaron ayer en contra del eventual desencadenamiento de una guerra nuclear, en un pleno contexto de tensión con Occidente, subrayando que un enfrentamiento de ese tipo solo dejaría perdedores.



“Las partes declaran nuevamente que no puede haber vencedores en una guerra nuclear y que esta última no debe desencadenarse jamás”, indicaron Vladimir Putin y Xi Jinping en una declaración común desde el Kremlin.



En ese mismo comunicado, los mandatarios se declararon “muy preocupados por el creciente refuerzo de los vínculos entre la OTAN y los países de la región Asia-Pacífico en relación a cuestiones militares y de seguridad”.



Moscú y Pekín “están en contra de la formación de bloques cerrados exclusivos en la región de Asia-Pacífico”, subrayaron, denunciando “la influencia negativa de la estrategia de Estados Unidos guiado por una mentalidad de la Guerra Fría (...) sobre la paz y la estabilidad en esta región”.



Los líderes también mostraron su “fuerte preocupación” ante las eventuales “consecuencias y riesgos para la estabilidad estratégica en la región de Asia-Pacífico” por los proyectos de alianza entre EE. UU., Australia y Reino Unido para dotar de submarinos de propulsión nuclear a Australia.



Moscú y Pekín “llaman firmemente a los miembros de esa asociación a cumplir estrictamente sus compromisos sobre la no proliferación (...) y a apoyar la paz regional”, declararon.



También ayer, El Presidente ruso afirmó que Ucrania no tenía ninguna “disposición” a aceptar varios puntos del plan de paz chino para poner fin a los combates en ese país.



“Numerosos puntos del plan de paz propuesto por China (...) pueden servir de base para un arreglo pacífico [del conflicto] cuando Occidente y Kiev estén dispuestos a ello. Pero no vemos por el momento disposición por su parte”, declaró Putin, después de reunirse con su homólogo chino, ante quien destacó las relaciones “especiales” entre China y Rusia.